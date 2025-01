Ni aeropuerto ni estación de trenes: es la capital más alta de Europa y España tiene el mejor acceso

En un mundo hiperconectado es difícil de creer, pero aún sigue resistiendo un país europeo que no cuenta con aeuropuertos ni estaciones de trenes. Se trata de Andorra, en el corazón de los Pirineos, un pequeño país que no posee ni ejército. Pero esto no es lo único que hace destacar a Andorra.

La capital del país, Andorra la Vella, ostenta el título de la capital más alta de Europa, situada a 1.023 metros sobre el nivel del mar. Y, a pesar de su ubicación remota, allí viven alrededor de 22.000 personas. En total, el país cuenta actualmente con unos 85.000 habitantes.

Rodeado de montañas, Andorra es un país sin salida al mar situado entre Francia y España y es el microestado más grande de Europa con una superficie de 468 km2. Para visitarlo, los turistas deben contar con aeropuertos cercanos en Francia y España, antes de completar la parte final del viaje por carretera, según resalta el medio británico Daily Express.

La estación de tren más cercana a Andorra está a 24 kilómetros de distancia, en L'Hospitalet-près-l'Andorre, Francia. Para quienes vayan desde España, una solución interesante es la estación de Lleida-Pirineus a la que llegan trenes de alta velocidad (AVE), principalmente desde Madrid-Puerta de Atocha y Barcelona-Sants.

A pesar de todo, el turismo es una parte fundamental de la vida en Andorra. El país recibe alrededor de ocho millones de turistas cada año, que acuden atraídos por sus estaciones de esquí de fama mundial, sus rutas de senderismo y sus tiendas libres de impuestos, según el medio británico.

Andorra la Vella también tiene mucho que ofrecer, invitando a los turistas a recorrer sus calles adoquinadas, sus tiendas boutique y sus numerosos sitios culturales para explorar. El casco antiguo alberga monumentos centenarios como la Casa de la Vall, la antigua casa parlamentaria del país y la iglesia de Sant Esteve, de estilo románico, construida en el siglo XI.