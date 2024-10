Reino Unido se enamora de este rincón de La Palma: "la isla misteriosa con la playa más nueva del mundo"

Aunque la temporada de verano se haya terminado, esto no quiere decir que las playas hayan dejado de ser protagonistas. En esta época del año, cuando todavía las temperaturas lo permiten, hay muchas personas que deciden hacer pequeñas escapadas vacacionales, disfrutando de la tranquilidad que ofrecen estos destinos sin masificaciones. Entre ellos, hay un lugar de aire caribeño que ha llamado especialmente la atención de la prensa inglesa.

La isla de La Palma, conocida como la “Isla Bonita” por su impresionante paisaje volcánico y su exuberante naturaleza, ha dado un paso más en su promoción como destino turístico a nivel internacional. Esta vez de la mano del periódico The Sun, desde donde aseguran que en esta isla se encuentra la playa más nueva del mundo. Este se convierte en el lugar “ideal” para quienes buscan una playa de arena negra donde desconectar del bullicio urbano.

“Una playa de color negro y rocas volcánicas que envuelven las calas después de una gran erupción”, asegura el medio inglés. Este rasgo la distingue de otras playas del archipiélago, y sus aguas cristalinas la convierten en el lugar perfecto para el buceo y otros deportes acuáticos. Además, The Sun asegura que una de las mayores ventajas de la Isla Bonita es que “recibe millones de visitantes menos que sus vecinas Canarias”.

Un destino alternativo ideal

El medio también menciona cómo la isla de La Palma sigue cargando hoy en día con el impacto de la erupción de su volcán. Un acontecimiento que tuvo lugar en 2021 y que cubrió con lava y cenizas una parte significativa del territorio. Aunque el volcán dejó una marca imborrable en el paisaje y en la vida de los habitantes, también ha dado lugar a una nueva etapa de revitalización turística que esta isla ha sabido aprovechar a la perfección.

"Para el viajero más aventurero que busca un paisaje que se parezca más a un planeta de una película de ciencia ficción, las playas de arena negra y las espectaculares cadenas montañosas de La Palma ofrecen un destino alternativo", aseguran desde el medio británico. Y es que la curiosidad de los visitantes por ver de cerca los efectos de la erupción y la consecuente recuperación de la isla ha despertado un nuevo interés por este lugar.

Además, La Palma es mucho más que playa, ya que también permite adentrarse por sus impresionantes caminatas que atraviesas sus cadenas montañosas. Una experiencia ideal para los más aventureros que prefieren conectar con la naturaleza mediante la práctica del senderismo. Eso sí, después para descansar siempre puedes volver a la playa y darte un chapuzón que te ayude a refrescarte después de todo el recorrido realizado.

Esta no es la primera vez que The Sun hace referencia a La Palma, ya que el año pasado también le dedicó un artículo donde describía la isla como “el Canarias del que probablemente nunca hayas oído hablar”. En dicha noticia enumeraba algunas de sus muchas ventajas como la ausencia de masificación turística o sus impresionantes temperaturas constantes durante todo el año. En definitiva, la Isla Bonita es un destino que no puedes perderte independientemente de la época del año.