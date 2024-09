Si notas esto en tu maleta en el aeropuerto, caíste en el robo de la cremallera abierta con un lápiz

Una de las principales preocupaciones cuando viajamos en avión es todo lo referente al transporte y seguridad de nuestras maletas. A pesar de que hay quien las plastifica o lleva candados imposibles de abrir, siempre hay maneras que se inventan algunos para intentar extraer objetos de las maletas.

Una de ellas la cuenta la tiktoker Badadun (@badadun en su canal, y los ladrones tardan con este sistema menos de un minuto, según asegura en el vídeo. Y enseña cómo metiendo la punta de un lápiz o bolígrafo en mitad de la cremallera de tu maleta ya la pueden abrir corriendo el objeto por ella.

“Lo que hacen muchas personas es comprar unos minicandados y colocarlos en la unión de sus dos cerraduras o seguros de plástico que puedes pedir en una aerolínea. “Porque con el bolígrafo pueden acceder a todas tus cosas en menos de un minuto y sacar rápidamente el contenido de toda tu maleta, además de los documentos que lleves en ella”, afirma esta tiktoker.

Además, advierte que igual que te pueden robar “también pueden introducir algo en tu maleta que te puede meter en problemas con la ley”. “Porque igual que abren un agujero para introducir por la cremallera el objeto, la vuelven a cerrar corriendo el cierre y no queda ningún indicio de que te metieron productos peligros”, añade.

¿Cómo evitarlo? Según Badadun, la forma es ser víctima de esta forma de robo es poniendo tres seguros de plástico en la parte del los cierres de la cremallera, de forma que no puedan moverse. Así, si te abren la maleta por un lado, no podrán cerrarla, con lo cual seguramente descarten hacer este robo. O, si ves que lo han hecho, observarás en seguida que tu maleta ha sido manipulada y abierta al recogerla en el destino. Y, lo primero que tienes que hacer es comunicárselo a los servicios de seguridad de inmediato, por si te han introducido alguna sustancia ilegal u objeto peligroso, para que quede claro que no es tuyo todo el contenido.