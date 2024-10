Soy un viajero experto y éste es el error que jamás debes cometer nada más llegar a Marruecos

Los viajeros habituales ya saben que cuando van a un país de diferente cultura y, por tanto, costumbres, a las que hay en el suyo deben informarse bien para evitar tener problemas y disfrutas la máximo de la experiencia. Un ejemplo es, sin ir más lejos, cuando viajamos va nuestro vecino y fascinante Marruecos.

El tiktoker Daniel Vergel (@danielvergel), especializado en viajes, cuenta en un vídeo de su canal una serie de consejos para no cometer errores cuando vas de turista. El principal, que seguro que no te lo has planteado tiene que ver con la costumbre por excelencia de todo viajero: hacer fotos de todo lo que ve, especialmente de lo que le llama la atención.

Sin embargo, este tiktoker nos advierte que es muy importante respetar las costumbres locales, especialmente en lo que respecta a la fotografía: “Es mejor pedir permiso antes de hacer fotos a personas o a sus mercancías”. Si lo haces, asegura, te puedes meter en un lío porque te llamen la atención, pero sobre todo es muy posible que te pidan dinero por haberlo hecho, a modo de propina.

Entre otros errores frecuente entre los turistas que van a conocer Marruecos está el de “intentar entrar a las mezquitas si no se es musulmán, algo que está prohibido”.

En cuanto a costumbres sociales y culturales también debemos tener en cuenta que allí el regateo es una práctica habitual y que se esperan los vendedores. Así que Daniel Vergel recomienda que siempre regatees porque, por lo general, los precios suelen estar inflados. También alerta contra las estafas que puedes sufrir y coges un guía por la calle que se ofrece de manera espontánea y se presenta como tal, como resulta una forma habitual de estafa.

Vergel menciona, además, que no bebas en Marruecos agua del grifo “porque no es potable", por lo que tampoco debes tomar hielo con las bebidas si no quieres que tener problemas de salud.

Y, por último, entre otras cosas, Vergel nos aconseja algo que no hay que tener en cuenta sólo en los viajes Marruecos, también a muchos otros países: la conveniencia de no cambiar el dinero en el aeropuerto. “No cambies todo tu dinero al llegar al aeropuerto, sólo cambia lo necesario para el transporte al centro”, recuerda. En el caso de Marruecos, según este tiktoker, “el tipo de cambio en las medinas suele ser más beneficioso”.