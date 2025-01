Comprobar Cupón Extra de Navidad ONCE 2025 en directo: premios y resultados de hoy miércoles 1 de enero

SORTEO DE LA ONCE DE HOY: COMPROBAR CUPÓN EXTRA DE NAVIDAD

Y ya conocemos los resultados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de hoy 1 de enero de 2025. Comprueba el número de tu cupón para saber si has sido agraciado con alguno de los grandes premios de esta lotería de la Organización Nacional de Ciegos Españoles:



- 45445, premio principal dotado con 400.000 euros

- 28488, segundo premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, dotado con 40.000 euros

- 75973, tercer premio del sorteo de la ONCE, dotado con 20.000 euros