ONCE Extra del Día de la Madre 2024 en directo: comprobar cupón de hoy

COMPROBAR RESULTADOS DEL SORTEO EXTRA DÍA DE LA ONCE



Ya conocemos todos los premios del sorteo de hoy del sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE. A continuación te dejamos el listado de premios del sorteo del 5 de mayo para comprobar tu cupón:



- 96124 serie 094, primer premio del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE, dotado de 17 millones de euros.

- 96124, premiado con 40.000 euros

- 6124, dotado de 1.500 euros en el sorteo de la ONCE

- 124, 100 euros de premio

- 24, dotado de 10 euros en el Extra del Día de la Madre

- Reintegro: 4