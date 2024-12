Sorteo Lotería de Navidad 2024: premios, dónde comprar y últimas noticias en directo

El Teatro Real y los bombos de la Lotería de Navidad están preparados para repartir El Gordo el próximo domingo. Por norma general, casi todos los españoles adultos compran un décimo para participar, pero los pensionistas son los que más boletos llevan al sorteo. ¿Qué ocurre con su pensión si son beneficiarios de los 400.000 euros?

Según el medio digital Infobae, "cabe destacar", que los futuros ganadores del primer premio, no recibirán la cantidad íntegra, porque Hacienda retiene el 20%. "El primer premio, de este modo, no supera los 328.000 euros. Muchos pensionistas se preguntan si, en caso de ganar la lotería, la Seguridad Social les quita la pensión de jubilación, pero no tienen por qué preocuparse".