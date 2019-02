El auge de las divulgadoras científicas en YouTube

Las youtubers de ciencia Patri Tezanos ("Antroporama) y Rocío Vidal ("La gata de Schrödinger").

¿Te gustaría descubrir algunos de los asombrosos fallos que presenta tu sistema nervioso y saber por qué suceden? ¿Funcionan realmente las terapias pseudocientíficas como el Reiki? ¿Es la estevia una opción más saludable que el azúcar? ¿Te gustaría saber cómo funciona la técnica de edición genética CRISPR en unos doce minutos? A todas estas y a muchas más preguntas dan respuestas algunas de las youtubers de ciencia más populares en España que con sus vídeos están contribuyendo a crear una sociedad más informada científicamente a través de un canal de comunicación consumido diaria y masivamente por los más jóvenes.

Patri Tezanos está realizando el doctorado en Neurobiología en el Instituto Cajal y desde hace un par de años es autora del canal "Antroporama" donde trata cuestiones relacionadas con la conducta del ser humano o sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. De su experiencia como youtuber solo puede decir cosas positivas: «Al empezar nunca pensé que este tipo de temas pudiese interesar a tanta gente, la respuesta ha sido tan buena que no me la creo». En su último vídeo, Patri nos habla de neuroteología y de cómo nuestro cerebro puede ser incitado a crear sensaciones místicas o espirituales. Ahora mismo cuenta con casi 300.000 suscriptores a su canal que no para de crecer. «Como existe la idea de que YouTube es un nido de víboras y trolls, me llevé una sorpresa al ver que la enorme mayoría de comentarios son positivos».

"La gata de Schrödinger" es el canal de Rocío Vidal quien se hizo muy popular gracias a su vídeo denunciando a dos influencers que se habían metido en un negocio de Reiki por Skype con el que ganaban mucho dinero. A raíz de este vídeo, el canal cogió la línea de destapar timos y mitos relacionados con actividades pseudocientíficas como la homeopatía o el terraplanismo. «En YouTube las ventajas ganan a los inconvenientes. Es un canal amplísimo que te da acceso a muchísima gente y cualquier persona con un cámara y algo que decir puede llegar a millones de personas. Como inconveniente está la gente que se esconde detrás de un nick para insultarte si no dices lo que quieren oír, pero hay que asumir que es parte del trabajo». Actualmente, está participando junto a Javier Santaolalla (autor de "Date un Voltio" y "Date un Vlog") e Inés Dawson (autora de "Draw Curiosity" e "Inestable") en Science Truck, un nuevo proyecto de divulgación de la FECYT protagonizado por youtubers de ciencia de habla hispana y emitido en directo desde centros educativos de secundaria para despertar el interés por la ciencia y aumentar vocaciones científicas entre los jóvenes. «Es un proyecto muy acertado porque el hecho de que sean youtubers jóvenes comunicando ciencia a gente todavía más joven que utiliza diariamente YouTube hace que la ciencia les sea mucho más cercana. La respuesta que estamos teniendo está siendo genial».

Las youtubers de ciencia Deborah García ("DeborahCiencia") y Sandra Ortonobes ("La Hiperactina").

Deborah García es licenciada en Química, autora de varios libros de divulgación científica y pronto la podremos ver en la próxima temporada de Órbita Laika. Además, en su canal de YouTube "DeborahCiencia" explica y desmonta algunos de los mitos relacionados con la alimentación. «Ni el aceite de palma es el mal de nuestra alimentación, ni el azúcar moreno es más sano que el blanco». También ha tratado temas relacionados con cosmética, como la preocupación sobre el uso de parabenos cuando son conservantes seguros y eficaces. «Los temas tratados tienen algo en común: nacen de un prejuicio que acaba convirtiéndose en un miedo. Uno de los propósitos de este canal es que la gente viva más tranquila. Ni hay tóxicos en los alimentos ni en los cosméticos». Otro de sus grandes propósitos es «prestigiar la ciencia y compartir conocimiento, porque el conocimiento es una forma de placer». Deborah cree que YouTube es una herramienta profesional muy útil que le ha servido para explorar nuevos formatos y expandirse. «El feedback que tengo es positivo y mis suscriptores forman una comunidad respetuosa, agradecida y exigente. Lo que sí percibo es que recibo más comentarios machistas que en otras redes».

Sandra Ortonobes es graduada en Biomedicina y tiene un máster en Comunicación científica. También es autora del canal "La Hiperactina" donde da respuestas a preguntas como por qué nos despierta el café o por qué nos emborrachamos. «En mis vídeos intento buscar un tono cercano o desenfadado, pero sin perder rigor por ello. La respuesta del público está siendo increíble. Aprenden algo que no conocían y, sobre todo, se divierten». Por ejemplo, en su último vídeo Sandra explica si la creencia de que estar expuestos al frío nos hace más propensos a coger un resfriado es cierta o se trata más bien de un mito popular. «Me sorprendió que el vídeo que más relevancia ha tenido fuese el que trataba sobre edición genética con la técnica CRISPR. La gente tiene más curiosidad científica de lo que creemos».



https://www.youtube.com/watch?v=UaxrYWCyLdY