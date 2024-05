Carlos Núñez se incorpora a la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Medios de Comunicación (INMA)

La Asociación Internacional de Medios de Comunicación (INMA) incorpora como miembro de su Junta Directiva al presidente ejecutivo de PRISA Media, Carlos Núñez. La prestigiosa entidad ha celebrado su reunión anual este jueves en Dallas, en donde también han sido propuestos otros miembros, así como el nuevo presidente, Gert Ysebaert, consejero delegado de Mediahuis (Bélgica); y la vicepresidenta, Siv Juvik Tveitnes, consejera delegada de Schibsted Media, de Noruega. Está previsto que se convierta en presidenta de la INMA en 2026.

Bajo la dirección de Núñez, PRISA Media ―empresa editora de EL PAÍS― ha liderado la transformación digital del negocio con el desarrollo de nuevas líneas relacionadas con la Inteligencia Artificial, como las derivadas del reciente acuerdo con OpenAI. Además, los indicadores de consumo de audio y vídeo de las cabeceras que componen la unidad de negocio, entre las que se encuentra EL PAÍS, no han dejado de crecer, así como las suscripciones al diario, que ya superan las 360.000.

La incorporación del presidente de PRISA Media será efectiva el 1 de junio, junto a la vicepresidenta ejecutiva de Aller Media (Noruega), Alexandra Beverfjord; el director de marketing de Hearst (Estados Unidos), Mark Campbell; la directora editorial de Bonnier News (Suecia), Lotta Edling; la consejera delegada de South China Morning Post (Hong Kong), Catherine So; el director general y consejero delegado de HT Media (India); Praveen Someshwar; y el director general de publicaciones de Bennett Coleman and Co. Ltd. (BCCL) (India), Sivakumar Sundaram.

INMA reúne a medios de comunicación líderes en el mercado y que apuestan por la innovación a la hora de atraer audiencias y aumentar los ingresos. La comunidad INMA está formada por más de 22.000 miembros en más de 1.000 empresas de medios de noticias en 91 países.