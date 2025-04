'La familia de la tele' no se calla: "Con mis impuestos también pago la parrilla de las autonómicas"

"Yo con mis impuestos también pago la parrilla de las cadenas autonómicas o del resto de contenidos de TVE y no escucho que se cuestione. No veo que la gente cada vez que se estrena un programa de RTVE recuerde que se paga con los impuestos de todos los españoles". La aclaración corresponde a Carlota Corredera, pero sigue el hilo de lo que opinaron todos los colaboradores de La familia de la tele preguntados por este medio.

Mientras que Belén Esteban repetía que para juzgar con criterio "primero hay que verlo y después hay que hablar", Kiko Matamoros se mostró comprometido con su labor de servicio público y reivindicó el papel primordial del entretenimiento en los momentos más oscuros: "No es una réplica de Sálvame. Será un formato nuevo para los ciudadanos. Recuerdo con especial orgullo que durante el confinamiento estuve yendo de lunes a domingo, absolutamente todos los días a trabajar y recuerdo perfectamente el agradecimiento de la gente y el reconocimiento como servicio público".

¿Líneas rojas en TVE?

Aterrizar con un programa diario en las tardes de la televisión pública más allá de suponer un reto para sus protagonistas podría suponer también un factor limitante para la espontaneidad y la libertad que acostumbraron a tener durante quince años en Telecinco y casi dos en TEN. Sin embargo, Chelo García-Cortés lo niega en rotundo:

"A mí no me han puesto límites. Nunca me han puesto líneas rojas", aseguraba la colaboradora sin recordar el polémico código ético de Mediaset que acabó con el buque insignia de la cadena. "Bueno, en Mediaset hacían códigos cuando les daba la gana, por eso nos echaron a la calle", sentenció.

María Patiño sí que admitió sentir la presión del nuevo reto, pero matizó en varias ocasiones que "no porque sea la cadena pública": "Al público yo le tengo el mismo respeto vea la cadena que vea. Estoy en contra de segmentar a la gente, incluso a nivel político según la cadena de televisión que vea".

Y ahora... ¿Qué?

La gran incógnita después de tanta habladuría es: ¿Qué nos vamos a encontrar en La familia de la tele? En realidad, ni ellos lo saben. "Es que yo tengo un problema, a mí me gusta contestar, pero me preguntáis cosas que no sé contestar. No tengo ni idea de qué va el programa, no tengo ni idea de nada. Es que me siento ridícula, parezco Terelu en la puerta de Telecinco que no contesta a nada", explicaba Lydia Lozano tras recorrer una travesía de medios y enfrentarse a numerosas preguntas de las que no sabía la respuesta.

Para Carlota Corredera venga lo que venga con Tentáculos y La familia de la tele, esta oportunidad le ha servido para reinventarse y volver a empezar "después de una travesía en el desierto": "Es muy muy emocionante estar aquí y empiezo con la misma ilusión con la que empecé hace muchos años ya. Estoy emocionada, agradecida y tengo muchas ganas de volver a darlo todo", contaba entre lágrimas a El HuffPost.

Marta Riesco, por su lado, todavía no se lo cree. Hace unos años era una de las enemigas públicas del grupo, fue cancelada por gran parte de los espectadores y ahora, sin embargo, recibe oleadas de cariño a diario por redes sociales. "Muchos días me despierto y pongo mi nombre en Twitter para ver qué ha pasado y veo que el 80% son mensajes llenos de cariño. Pienso en lo dura que fui en un momento malo, pero también pienso que estas cosas pueden volver a ocurrir, puedes volver a caer mal. Igualmente estoy orgullosa de no haberme rendido", confesaba Riesco.