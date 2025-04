El surrealismo pop de 'La familia de la tele' aterriza en La 1: "Seremos el pegamento de España"

No pretende ser una réplica de Sálvame. Eso lo tienen claro todos los protagonistas del nuevo show vespertino de TVE. La familia de la tele llega para "revolucionar las tardes" con contenidos "sorprendentes" , entretener a millones de personas y "ser el pegamento de España". La presentación del formato, que tuvo lugar este martes 8 de abril, fue un breve aperitivo de lo que se viene: un vanguardista servicio público que no busca gustar gustar a todos, pero confía conquistar a la mayoría.

Decenas y decenas de personas se concentraron a los alrededores de la sala Joy Eslava para celebrar el regreso a sus pantallas de míticos rostros televisivos como Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, María Patiño o Kiko Matamoros. En su interior, todos ellos y sus nuevos compañeros, Inés Hernand y Aitor Albizua, corrían de un medio a otro abrumados, nerviosos y con las emociones a flor de piel y agobiados por no saber qué responder a las preguntas más repetidas: ¿De qué va el programa? o "¿Cómo es el plató?

MADRID , 08/04/2025.- Las presentadoras Inés Hernand (i), Maria Patiño (2i), y Belén Esteban junto al presentador Aitor Albizua posan en el photocall de "La familia de la tele", este martes en el Teatro Eslava de Madrid. EFE/ Sergio Pérez EFE

Lo cierto es que no saben nada. Los productores aclararon horas después que todos los presentadores y colaboradores descubrirán el impresionante plató a la vez que el resto del país el mismo día del estreno del programa. "Hemos simulado un barrio, con su placita y diferentes espacios en los que sucederán diferentes cosas...", adelantaba brevemente uno de sus productores, Óscar Cornejo.

Lo que sí quisieron desvelar es que el magacín aterrizará el próximo 22 de abril en las tardes de La 1, pero no de cualquier manera: "Habrá un espectacular desfile de quince carrozas, actuaciones musicales en directo, gigantes y cabezudos (...) Y la canción de la cabecera correrá a cargo de Camela", contaban pletóricos los presentadores en el vídeo promocional que presentaban en exclusiva durante la tarde del martes.

No les pesan las críticas, ni les agobian las expectativas por desarrollar su trabajo ahora en una cadena pública. "Con mis impuestos también se pagan otros programas u otras cosas que me pueden gustar más o menos...", recordaba Belén Esteban harta de escuchar la misma denuncia. Por su lado, Matamoros dejó claro en conversación con El HuffPost que pocas cosas son más servicio público que un buen entretenimiento: "Durante la pandemia fui de lunes a domingo a Telecinco porque sabía que era fundamental (...) He estado en muchos hospitales y sé lo que la gente ve en la televisión, lo que necesitan ver en momentos así... Era Sálvame", explicaba.

MADRID , 08/04/2025.- La presentador y empresaria Belén Esteban (d) y la abogada Inés Hernand posan en el photocall de "La familia de la tele", este martes en el Teatro Eslava de Madrid. EFE/ Sergio Pérez EFE

María Patiño, por su parte enfatizó en que no es tan importante "el qué se cuenta", como el "cómo se cuenta". Sin embargo, confesó a este medio que uno de sus mayores deseos pasa por "una entrevista en profundidad al rey emérito".

Lo cierto es que poco más se sabe acerca del nuevo programa de La Osa Producciones. Será grande, polémico, divertido e inesperado y volverá a acumular recuerdos en la memoria colectiva. Eso seguro. "Me veo dando las campanadas con Broncano y Lalachus. Ahí queda eso", lanzaba Belén Esteban. Quién sabe. ¿Nos comeremos las uvas este 2025 con la familia... De la tele?