A veces veo gente políticamente muerta 

Se ha sabido estos días que el prestigioso director M. Night Shyamalan está preparando una nueva versión de su filme de 1999 “El sexto sentido”, conocidísimo en la historia del cine gracias a su sorprendente final. Bruce Willis interpreta a un psicólogo que, tras recuperarse de un disparo, está ocupándose del caso de un niño con un trastorno mental. En una famosísima escena, el joven le confiesa al terapeuta que a veces ve muertos, muertos que se comportan con normalidad, muertos que no saben que están muertos. Bruce Willis cree estar escuchando el delirio central del trastorno psíquico que padece el niño. Hasta que finalmente el psicólogo comprende que su paciente está diciendo la verdad: él mismo murió tras aquel disparo y ha estado muerto desde entonces.

En la nueva versión que prepara Shyamalan habrá ciertos cambios respecto de la película original. El personaje del psicólogo se sustituye por un presidente de una Comunidad Autónoma del levante español, y la muerte a la que se refiere el argumento no es una muerte física sino una muerte política, una defunción social, representativa y, en último término, electoral. Al comienzo del filme, el dirigente político se enfrenta a una de las mayores catástrofes naturales ocurridas en la historia de su país, y lo hace con unos niveles de incompetencia y de oscurantismo tales que no consigue atenuar el desastre ni ayudar mínimamente a los afectados. Tras el suceso, el presidente autonómico sigue con su vida política habitual, nombra nuevos consejeros, asiste a actos, hace declaraciones…

… pero está políticamente muerto. Es un dirigente políticamente muerto que no sabe que está políticamente muerto. Cuando miembros de la Casa Real o del gobierno de la Nación visitan la zona afectada por la devastación, él camina al lado de ellos, pero no parece darse cuenta de que nadie lo mira, ni nada indica que nadie haya notado que está ahí. Cuando otros miembros de su partido político son preguntados por su gestión de la crisis, los entrevistados hablan en pasado, como se habla de los que ya no están, y pierden su mirada en el infinito. Los tertulianos de radio y televisión que antes le defendían ahora carraspean, cambian de tema, señalan las responsabilidades que tampoco atendió el Gobierno central. Su nombre ya no aparece en las declaraciones de ningún compañero de partido.

M. Night Shyamalan ha querido guardar celosamente el secreto respecto del momento cumbre de la película en donde el presidente autonómico descubre que está políticamente muerto, pero los que han podido leer el guion aseguran que una vez más será una secuencia que pasará a la historia del cine. ¿Participará en esa escena el presidente nacional de su partido? ¿Qué papel desempeñarán los personajes del partido rival? La versión de 2024 de “El sexto sentido” volverá a ser probablemente una obra maestra del cine de terror, y seguro que el director sabrá manipular inteligentemente en los espectadores la inquietud de saber que el presidente de una Comunidad Autónoma está políticamente muerto y la ansiedad porque una situación así acabe cuanto antes. Tenemos muchas, muchísimas ganas de verla.