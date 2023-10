Cinco propuestas teatrales que no te puedes perder en noviembre

En el mes de noviembre Madrid se queda corto, si se habla de teatro. Y es que a las propuestas del Festival de Otoño madrileño se suman las de Temporada Alta y su semana de programadores. Frente a esos dos referentes de teatro, poco hueco dejan para otras propuestas, porque lo anegan todo como una riada, hasta inundarlo. Aunque todavía dejan para hacer cinco propuestas. Vamos a ello:

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, la vuelta de Complicité a España

Como bien decía Sunyer, el directo de Temporada Alta, cada vez es más difícil conseguir que una compañía inglesa salga de su país y visite otros, sobre todo si no son países anglosajones. Así que el anuncio de que Complicité venía a España es una gran noticia, sobre todo para los que han visto y disfrutado de sus producciones anteriores. Llenos de efectos visuales, espectáculo e imaginación a raudales, pero sin abandonar la interpretación actoral y menos el contenido.

Si encima la obra se basa en la novela Sobre los huesos de los muertos de la premio Nobel Olga Tokarcuzk, el interés aumenta, pues se parte de buen material narrativo. Añádase, que es un thriller ecologista situado en un pueblo donde los cazadores van muriendo misteriosamente. Un misterio que señala a los propios animales como asesinos. ¿Será posible? Para averiguarlo, habrá que verlo. Ya que el puente de Todos los Santos lo pone fácil para acercarse al Teatre Municipal de Girona.

Del 2 al 4 de noviembre de 2023 en Teatre Municipal de Girona

Poncia, una Lolita lorquiana

El Lorca del mes, sí. Esta vez con la mirada puesta en uno de sus personajes más icónicos. Poncia la criada de La casa de Bernarda Alba que en este montaje recuerda todos sus diálogos, los que tiene originalmente en la obra, tras el suicidio de Adela, la que se queda para vestir santos porque su novio se escapa con su hermana a lomos de un caballo.

Si, además, se da la circunstancia de que este icónico papel lo encarna Lolita, el éxito está asegurado. Como lo demuestra el eco que tuvo en la prensa la presentación de esta producción. Personaje de la música, las revistas del corazón y la televisión comercial que ha demostrado de sobra su capacidad actoral. Más intuitiva que de método. Muy carismática.

Aquellas personas que la hayan visto en La plaza del diamante o en Fedra, lo saben. Los profesionales también. Así que un mes de programación parece muy poco para esta obra, aunque sea en la sala principal del Teatro Español, y habrá que darse prisa para no quedarse sin entradas.

Del del 3 de noviembre al 3 de diciembre en Teatro Español

Vano fantasma de niebla y luz, juntémonos para escuchar a Bécquer

Quien siga esta sección se habrá dado cuenta que los recitales poéticos dramatizados están de moda. La compañía La Otra Arcadia le ha cogido muy bien el pulso a los mismos y ha encontrado una fórmula que funciona. A saber, una que consiste en elegir bien a autores y textos más o menos populares, un buen elenco y añadir música al coctel antes de agitarlo.

Esta vez el autor elegido es Bécquer, del que se dice que es el escritor español más leído después de Cervantes. El elenco lo forman Beatriz Arguello, una clásica de la Compañía Nacional del Teatro Clásico, y David Luque, que acaba de ser Clotaldo en La vida es sueño la exitosa producción de Declan Donelan. A la que se añaden canciones originales en directo que han compuesto e interpretan en directo el pianista Jorge Bedoya y la cantante Raquel Riaño.

Es de esperar que sea como los otros dos espectáculos suyos. Sencillo, sin alaracas, pero elegante. Hecho para disfrutar de la palabra dicha y cantada sobre un escenario. En ese viaje que Raúl Losánez, responsable la dramaturgia, habrá creado a través de la poesía y los textos de Bécquer. Y Ana Contreras habrá puesto en escena para que la palabra y la música se entiendan y alcance la sensibilidad de espectador y al espectador sensible.

Del 3 al 12 de noviembre de 2023 en Centro Cultural de la Villa

Festival de Otoño de Madrid, ¡qué dejo de ver!

Si revisando la programación del Festival de Otoño, la cabeza ha comenzado a darte vueltas como si fueras la niña del exorcista, te dejo algunas claves para que te exorcices.

Solo puedo o quiero ver una obra ¿cuál? Está claro que esa debería ser Ink de Papaioannou. Sus producciones parten de la danza y se acompañan de impresionantes puestas en escenas. Tanto que quien las vio no las olvida y repite. Aunque nada como la primera vez que se le ve.

No quiero estar de la ceca a la meca ¿en qué teatro me centro? Está claro, los Teatros del Canal, pues es donde se concentran la mayor parte de las grandes producciones. Ahí van a estar el gran espectáculo citado de Papaioannou, la tauromaquia de Angélica Liddell (reciente premio Time Out), Sasha Waltz, Ivo van Hove, María Velasco, Guillermo Calderón y Luz Arcas, sin ser exhaustivos. Así se puede tener un poco de todo, hasta de work in progress con Alberto Cortés.

Voy al teatro por el texto y en castellano. En el festival se podrá ver lo nuevo de Mayorga, La gran cacería; Una casa en la montaña, lo último de Albert Boronat, colaborador habitual de Andrés Lima; El lector por horas de Sinisterra; Constante de Gabriel y Guillermo Calderón; Villa, también de este último; la vuelta de Veronese dramatizando y dirigiendo Los encuentros con hombres repulsivos de Foster Wallace. Y fuera de Madrid se podrá ver una nueva y premiada adaptación de Yerma de Lorca.

Me gusta el teatro de texto, hablo idiomas y/o no me importan los sobretítulos. Entonces puedes disfrutar de más Mayorga pues su Lengua en pedazos llega en versión en portugués. También de Les maleïdes de Sergio Bao en mallorquí que viene con las mejores recomendaciones y premios desde Baleares. Y de dos popes del teatro Ivo van Hove con Who Killed my father y Milo Rau con Antigone in the Amazon.

Solo quiero ver bailar. Pues tendrás que estar en danza de una sala a otra. A los citados Pappaionau, Sasha Waltz y Luz Arcas hay que añadir MOS y los dos espectáculos de Mal Pelo, en los Teatros del Canal. Y en otras salas encontrarás Estudios Elementales de Luz Prado y Rubio Gamo; Seré Folclore de Mucha Muchacha; Les jolies choses / The Pretty Things de Compagnie Catherine Gaudet que se verá en Móstoles; y El bosque de Marcat Dance que se verá en Torrelodones.

Me gustan las obras con un fuerte componente musical. Sin duda Sans Tambour de Les Bouffes du Nord, la compañía de Peter Brook, será la que atraerá todos los oídos porque parte y tunea los lieder de Schumann. Aunque tiene una competencia muy fuerte en Yo deseo (recital electrónico de incofesiones femeninas) porque los recitados los pone Eva Rufo. Con ambas competirá Amadora de María Velasco a la que pone su pop alternativo Miren Iza de Tulsa. Aunque nada habrá comparable a Esquizofonía creación que parte del silbido. Y para terminar Aria da Capo, una obra francesa que lleva ya dos años girando sobre unos adolescentes dando el estirón a la vez que aprenden música clásica.

Soy más de performance. Entonces no te olvides de que viene Miet Warlop con ONE SONG: Histoire(s) du Théâtre IV. Y que está COSA. Intervenir un cuerpo de Macarena Recuerda Shepherd.

Quiero ir con la chavalería. Pues sí, se puede disfrutar del festival con niños, siempre que no sean muy pequeños. Incluso hay espectáculos para adolescentes. El epicentro se encuentra en Espacio Quinta donde se programa una sui generis Alicia en el País de la maravillas y Entrañas. Para los que viven fuera de la capital se programa Donde siempre, siempre, que recorrerá varias poblaciones, o Normalmente o Viceversa en Fuenlabrada.

¿Qué no cabe en los apartados anteriores y de ellas hablará todo el mundo? Por un lado, De Nao Albet y Marcel Borrás, obra en la que esta pareja artística, enfants terribles del teatro español, representa su propia separación, a la vez que anuncian que esta será su última obra juntos. Por otro, Archivo de la delicadeza en el Museo de Artes Decorativas. Teatro de objetos bastante delicados que tiene detrás a los hermanos Oligor y Xavier Bobes.

Y si lo anterior no me convence. Todavía hay más amigos. El teatro documental de Contención mecánica sobre las condiciones en las que son tratados los enfermos psiquiátricos; la obra de teatro Sodoma y Gomorra de Lobato & Rojas, de temática LGTBI+; y Quiero colapsar a tu lado, la comedia ecologista que La Rueda Teatro Social girará por varias poblaciones de la Comunidad.

Del 9 al 26 de noviembre en varios espacios de la Comunidad de Madrid

Vudu 3318 (Blixen), lo nuevo y excesivo de Angélica Liddell

Como viene siendo habitual, la Liddell hace un estreno absoluto en el festival de Temporada Alta y una gran parte de la parroquia teatral quiere ver lo más nuevo que tenga que mostrar. Por eso teatreros de toda España van a peregrinar hasta Girona y a llenar una sala que seguramente no tendrá cabida suficiente para todas las personas que quieren verla. Para que se entienda, se comportan igual que los fans de Madonna o Rosalía. Hasta la Abramovich o Juliette Binoche son capaces de hacer una parada en lo que estén haciendo para acercarse a verla cuando la Liddell estrena en, por ejemplo, Avignon.

Y es que, tras sus últimos espectáculos, se anuncia una obra excesiva, que dura seis horas y parte de la frase “En vez de descuartizar niños, escribo”. Tener la oportunidad de ser de los primeros en ver cómo se mezcla esta frase con el asteroide 3318 y con Isaak Dinesen, seudónimo de la baronesa Blixen y autora de Memorias de África, y como se destila una experiencia estética para acercar el misterio al espectador, no tiene precio ni está lejos para muchas personas.

Del 18 al 19 de noviembre de 2023 en Teatro de Salt