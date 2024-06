Compañeros y compañeras, se presentan treinta y tres candidaturas a las elecciones europeas que se celebran hoy. No lo dudéis. De las treinta y tres, nosotros somos la única. Es posible que algunos otros partidos quizá digan que ellos también. No les creáis. Llegado el momento traicionarán a su electorado, como han hecho tantas otras veces. Nuestra lista es especial, radicalmente diferente. Los otros treinta y dos partidos, a la hora de la verdad, son iguales. Pero el nuestro está a mil años luz de todos los demás. Lo que se celebra hoy, en realidad, es un plebiscito: o seguir con lo de siempre —las otras treinta y dos listas— o empezar un tiempo totalmente nuevo —nuestra lista—. Nuestro partido es el único partido en el que se puede confiar completamente para.

Y en esta ocasión hay que votar a este partido más que nunca. Estas elecciones son especiales, vivimos una encrucijada histórica en la que nos jugamos a una sola carta todo lo importante. Es cierto que en anteriores elecciones también había que votar a este partido, pero en esta ocasión hay que votarlo más que nunca. Es cierto que en anteriores elecciones también había que votarlo más que nunca, pero esta vez hay que votarlo más más que nunca que nunca. Cada detergente que sale al mercado alcanza en cada prenda lavada la mayor limpieza que permiten las leyes de la física en nuestro universo. Hasta que sale el siguiente detergente, que supera la limpieza anterior. Pues aquí pasa lo mismo. Siempre hubo infinitos motivos, pero esta vez hay más motivos que nunca para votar a.

Porque vamos a sacar un resultado ex-tra-or-di-na-rio. Histórico. Prodigioso. Que reflejará el descomunal apoyo que tenemos entre el electorado. Podéis estar seguros y seguras. No cabe la menor duda de que vamos a ser la gran sorpresa de estas elecciones, en contra de lo que dicen todas las encuestas. Demostraremos la gran mentira que son los sondeos, siempre al servicio de los mismos. Porque la única encuesta que vale es la de las urnas. Hace pocos días, en un mitin, se acercó una mujer y compartió con nosotros su difícil situación. Terminó diciendo “y por eso, os voy a votar”. Para nosotros esto vale más que cualquier encuesta. Lo sentimos en las calles, en cada acto. Todo el mundo nos apoya. Basta con mirar las redes sociales para darse cuenta de que esta vez nada puede impedir un fantástico resultado de.

Pero para lograr esto, no puede quedar ni un solo voto en casa. Ni uno. Ellos no quieren que la gente hable. Nada les gustaría más que una alta abstención, porque en el fondo odian la democracia. Pero dejadme que diga bien claro: ¿sabéis cómo se lucha contra los que odian la democracia? ¡Con más de-mo-cra-cia! Quieren que no votéis, pero vamos a demostrarles que podemos llenar las urnas de un sí rotundo. Con alegría. Si llueve, tenemos paraguas. Si hace calor, podemos pasar por el colegio electoral antes de ir a la playa. Porque no hay otra opción, no hay otro voto que realmente pueda parar a. Porque la papeleta con nuestro logotipo es la única forma de acabar con. Todos a la vez, más que nunca, conseguiremos una victoria histórica para el único partido que.