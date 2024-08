A ver, digo yo que, tal como se están poniendo las cosas, ¿no sería mejor acuñar la expresión “ola de temperaturas normales” u “ola de tiempo no extremo” para nombrar los escasos días del verano en los que no nos encontramos bajo una ola de calor? Por aquello que tantas veces se dice de que no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero sí lo es que un hombre muerda a un perro, parecería que los contenidos de los informativos han de referirse siempre a sucesos excepcionales. Llevamos un verano en donde el ochenta por ciento de los días nos encontramos bajo una ola de calor extremo que asola toda la península. ¿Y si empezamos a abrir los telediarios sólo el restante veinte por ciento de los días con la excepcional noticia de que España entera va a disfrutar los próximos días de una ola de no calor?

Así, después de informar de lo que toque de Cataluña ese día, la locutora podría decir “y a partir de hoy domingo se espera la llegada de una ola de no calor que permanecerá con nosotros al menos hasta el jueves. Los termómetros bajarán hasta los treinta grados, e incluso en localidades como Oviedo o La Coruña se registrarán temperaturas que podrán alcanzar los veinticinco grados”. Y durante esos días los informativos emitirían reportajes con un periodista hablando en Santander ante un termómetro urbano que marca veintiocho grados, imágenes de niños que rodean las fuentes públicas sin meterse en ellas, una mujer paseando por el sol y no por la sombra… Y testimonios: “yo hoy dormí con normalidad”, “¿que cómo combatimos que no haga calor? Bueno, por la noche me pongo una rebequita”.

Y consejos de expertos, por supuesto. ¿Qué sería de la televisión veraniega sin expertos dando consejos? “Tenemos con nosotros a Marta Izquierdo, catedrática de Termomedicina Celular. Doctora Izquierdo, ¿cuáles serían las recomendaciones que todos deberíamos tener presentes estos días?”, “bueno, las olas de no calor pueden afectar especialmente a ancianos y recién nacidos, que regulan peor su temperatura. No conviene hacer deporte por las noches dada su baja visibilidad, y es preferible aprovechar las horas centrales del día. Así mismo, hay que estar atento a no beber más líquido del necesario: quizá hemos cogido la costumbre de beber en exceso durante los días normales, pero mantener esa excesiva hidratación durante las olas de no calor puede provocar hiponatremia y otras alteraciones”.

Y los mapas del tiempo mostrando toda España de un color azul metálico, azul hielo, un azul frigorífico que te da tiritona sólo con verlo, un azul tan polar como es tropical el rojo con el que los días normales colorean la península en la información meteorológica. El concepto de “ola de no calor” abriría la puerta a que en invierno pudiéramos empezar, por motivos semejantes, a informar de las “olas de no frío”. Por último, si sumamos todo el tiempo televisivo que se ahorraría informando unos pocos días de las olas de no calor, —en vez de informar casi todos los días de las olas de calor—, nos encontraríamos con horas y horas de programación libre que las cadenas televisivas podrían emplear para otros fines, por ejemplo, para explicar a la audiencia qué es el sensacionalismo en periodismo.