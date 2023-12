10 regalos que aún llegan a tiempo para Navidad

Si estás empezando a agobiarte porque aún no has comprado ese regalo navideño, pon mucha atención, hemos elaborado una lista con regalos de última hora para la Navidad con los que acertarás, pero lo más importante, que te llegarán a tiempo.

Son diferentes opciones que hemos sacado de la plataforma de Amazon, en donde gracias a su opción de envío Prime, puedes comprar y, en muchas ocasiones, recibir el producto el mismo día o al día siguiente. Auriculares inalámbricos, zapatillas, artículos de cuidado personal y mucho más. ¡No dejes pasar más tiempo y compra tu regalo para esta Navidad!

Afeitadora eléctrica 5 en 1

Equipada con hojas de acero inoxidable, esta rasuradora para mujer es ese regalo con el que sorprenderás y acertarás. Se puede usar en mojado o en seco, cuenta con cinco cabezales multifuncionales para recortar y rasurar el cuerpo y la cara.

Lo mejor es que cuenta con batería de larga duración, así que después de una carga la afeitadora tendrá una autonomía de 120 minutos. Es una máquina compacta, que se puede llevar a todas partes y usar en cualquier momento.

Afeitadora eléctrica para mujer. Amazon

Pendientes Swarovski

Un regalo fino y elegante para esa persona que quieres sorprender, se trata de unos pendientes en forma circular, con cristales en su superficie que le confieren un diseño sofisticado, perfectos para usar en ocasiones especiales durante cualquier época del año.

Definitivamente que las joyas son un lindo detalle, así que estas de Swarovski será la mejor opción si estás buscando algo bonito pero sutil y con ese toque fino de la marca.

Pendientes Creativity de Swarovski. Amazon

Auriculares inalámbricos Sony

Si no sabes muy bien qué regalar, estos auriculares inalámbricos de la marca Sony son una apuesta ganadora para cualquier persona. El dispositivo cuenta con alta frecuencia de sonido y hasta 50 horas de autonomía, así que se podrá usar durante mucho tiempo sin interrupciones molestas.

No solamente sirve para escuchar la música, estos auriculares con Bluetooth, también incorporan un micrófono con el que notarás una alta calidad en las llamadas. ¡Una de las mejores opciones para regalar esta Navidad!

Auriculares inalámbricos Sony. Amazon

Cepillo Revlon para máximo volumen

¡Una cepillo para secar y moldear! Con esta adquisición, se podrá decir adiós al cabello opaco, después de varias pasadas se notará la diferencia, una melena de infarto, de esas que lucen las estrellas de la música o la televisión.

El cepillo forma parte de nuestra lista de regalos de última hora de Navidad porque además de su calidad, es uno de los más vendidos de Amazon. Cuenta con tecnología iónica que permite un acabado profesional, con menos encrespamiento y más brillo, y con tecnología cerámica, que ayuda a reducir los daños del pelo con una distribución homogénea del calor.

Cepillo revlon. Amazon

Las zapatillas que no defraudan

Se trata de las Vans Ward, unas zapatillas deportivas que se convertirán en las favoritas de la persona a las que se las regales. Son para hombre, vienen en color negro y lo que más destaca de estas zapatillas es su comodidad y calidad, se podrán usar para casi cualquier ocasión.

Su material exterior es de cuero con revestimiento de tela, tiene un tipo de tacón plano y su suela es de goma. ¡Corre a comprarlas porque se agotan muy rápido!

Zapatillas Vans Ward. Amazon

¡Caja de regalo ideal para parejas!

Dicen que regalar una experiencia es mejor que algo material, así que si quieres sorprender a una pareja o regalar una escapada a una persona especial, este es el regalo perfecto. Este obsequio está hecho para esas personas aventureras, aquellas que disfrutan viajar y de la adrenalina.

Es una caja regalo que incluye dos días de vacaciones (una noche incluida más desayuno), el alojamiento se reserva mediante una aplicación, aunque hay que programarse bien porque la demanda puede ser alta. Esta experiencia tiene una vigencia de más de tres años, así que el destinatario podrá disfrutarla cuando la desee durante ese tiempo.

Smartbox para parejas. Amazon

Tarjeta regalo de Amazon

Si crees que ya le has regalado de todo a una persona o no la conoces bien, con la tarjeta regalo de Amazon no hay riesgo a equivocarse. El destinatario podrá canjearla por millones de productos de diferentes categorías de la plataforma: hogar, electrónica, cuidado personal, etc.

Lo mejor es que tiene una vigencia de varios años, así que la persona podrá utilizarla cuando le venga mejor. Podrás elegirla con diferentes diseños e inclusive, personalizarla con foto y videos. Podrás comprar con saldo que desees desde 30 euros. ¡El regalo más seguro para que llegue antes de Navidad!

Tarjeta regalo de Amazon para Navidad. Amazon

Freidora de aire para decir adiós al aceite

Uno de los mejores regalos de nuestra selección, decimos esto porque este aparato facilita la vida en la cocina, pero además, hace que los platillos sean más saludables sin perder su sabor original. ¡Comer sano y rico a la vez es posible!

La freidora de aire de Cosori viene con trece funciones para diferentes preparaciones, cuenta con pantalla táctil de fácil uso, temporizador y un diseño elegante que lucirá perfecto en cualquier cocina. ¡Alimentos crocantes en minutos!

Freidora de aire Cosori. Amazon

Mochila de viaje impermeable

En nuestra familia o círculo de amigos siempre hay personas que aman viajar, que se dedican a recorrer diferentes ciudades y siempre están preparadas para coger el próximo avión, coche o autobús para llegar a su próximo destino.

Esta maleta es un regalo muy útil para este tipo de personas, cuenta con un espacio para el ordenador, está hecha con poliéster resistente al agua y trae compartimento para los zapatos y para ropa húmeda. ¡Toda una maravilla!

Mochila de viaje práctica y resistente. Amazon

Echo Dot con reloj

Definitivamente este es uno de los altavoces inteligentes más populares del mundo, este en especial es modelo 2022 y se conecta mediante Bluetooth, ofreciendo funciones de comando de voz mediante el asistente Alexa.

Cuenta con un diseño sobrio y elegante, sirve como reloj de mesa y además, se puede conectar con otros dispositivos compatibles para brindar una experiencia completa.

Se podrá configurar según las necesidades de la persona, por ejemplo, creando patrones de encendido automático de un ventilador inteligente cuando la temperatura de la casa aumente.

Echo Dot con reloj. Amazon

El atornillador eléctrico más vendido de Amazon

¡Para todos los manitas de la casa! Este atornillador eléctrico tiene más de 22.000 reseñas en Amazon con una asombrosa puntuación de 4,7 sobre 5 estrellas.

Cuenta con una gran autonomía, puede atornillar hasta 190 tornillos con una sola carga, todo esto gracias a su batería de larga duración. Ningún borde o esquina será un problema, este atornillador se adapta a cualquier superficie y forma.

Atornillador eléctrico Bosch. Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de diciembre de 2023.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.