10 regalos de San Valentín por menos de 30 euros

Una de las fechas más significativas para las parejas se acerca y seguro que muchos no saben qué regalar. Como es costumbre, este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una festividad que tiene como epicentro el amor y la afectividad. Esta jornada se caracteriza por los detalles especiales que se intercambian los enamorados, quienes no renuncian a la oportunidad de sorprender al otro. Si aún no sabes qué puedes comprar, no te preocupes, traemos una lista de regalos con los que vas a triunfar sin tener que gastar mucho dinero.

1. Bombas de baño: ¡el regalo ideal para disfrutar en pareja!

Bombas de baño.

Podrás crear un ambiente de spa en tu propia casa, con unas velas, un buen vino, una música relajante y estas bombas de baño que se encargarán de mimar tu piel y la de tu pareja. Vas a disfrutar de un oasis junto a tu novio o novia, haciendo que la noche sea mucho más romántica.

Huelen de maravilla, son orgánicas y además están hechas con ingredientes que ayudan a hidratar la piel. En este pack de siete unidades podrás encontrar aromas como el de chocolate, naranja, canela o flor de malva, entre otros, Además, vienen en una caja perfectamente decorada para la ocasión.

2. Pendientes “Eres la luz de mis ojos”: ella los amará

Pendientes de zirconia.

Estos pendientes con doble estrella son perfectos si quieres sorprender a tu novia o esposa. Están hechos de plata de ley, tienen un tamaño de 1.22 cm y cuentan con una piedra de zirconia.

Definitivamente son uno de los mejores regalos de San Valentín para mujer, ya que son unos pendientes elegantes y glamurosos pero con un toque atrevido. Se convertirán en unos de sus preferidos.

3. Mechero eléctrico: una idea original con la que no defraudarás

Mechero eléctrico.

¿Estás buscando un regalo de San Valentín que no sea tan común? Este mechero eléctrico será uno de los obsequios más originales que puedas encontrar.

Este dispositivo es ideal para los viajes, ya que es resistente al viento y el agua, además de que tiene un sistema de uso muy práctico y sencillo. Lo mejor de todo es que se podrá recargar mediante un cable USB que viene incluido, y cuenta con un indicador de batería con luz LED que hace que todo sea más fácil.

4. Pulseras con la leyenda del hilo rojo del destino

Pulseras hilo rojo del destino.

Uno de los regalos más especiales para este feliz día de los enamorados son estas pulseras que, según cuenta la leyenda, sin importar dónde se encuentren dos personas las mantendrá unidas mediante un hilo rojo invisible. Este obsequio viene en un bonito cofre con un pergamino en el que se cuenta la historia sobre la unión y el amor.

5. Reloj inteligente para mujer: más de 30.000 valoraciones, 4,1 estrellas sobre 5

Reloj inteligente

La tecnología siempre es un acierto en ocasiones señaladas. Este dispositivo es ideal para mujeres deportistas que se preocupan por su estado físico y su salud.

Tiene una amplia variedad de modos con los que se podrán practicar diferentes deportes como el ciclismo, el baloncesto o simplemente salir a correr. Por otra parte, este reloj muestra la presión arterial, la frecuencia cardíaca y ayuda a controlar y a medir la calidad del sueño.

6. Kit completo de cuidado de barba para hombre

Kit para el cuidado de la barba.

Este práctico conjunto incluye champú, aceite, bálsamo especial, tijeras y todo lo necesario para que tu pareja mantenga su barba perfectamente arreglada. Todos los productos que vienen están hechos con ingredientes naturales, por lo que ayudarán a cuidar no solo la barba, sino también la piel.

Incluye una práctica bolsa de viaje para poder llevarlo a cualquier sitio de forma cómoda y fácil.

7. Espejo de maquillaje: ¡plegable y con pantalla táctil!

Espejo luces led.

Para todas aquellas personas que aman maquillarse, este espejo será todo un gran descubrimiento. La iluminación dejará de ser un problema, ya que tiene 21 luces LED que se pueden ajustar gracias al interruptor táctil de la pantalla. Se puede utilizar conectado a través de un cable USB o con pilas y cuenta con una función especial que le permite girar 180°.

Está fabricado con materiales de alta calidad, por lo que es resistente a los arañazos, y dentro de su base se pueden guardar objetos pequeños como labiales o joyas.

8. ¡Que no falte un ramo de flores!

Ramo de flores.

Es un clásico entre los regalos: las flores se posicionan en los primeros puestos en cualquier ranking. En esta ocasión, te recomendamos este ramo de flores naturales variadas con el que vas a cautivar el corazón de tu pareja.

Vienen dentro de una caja especialmente diseñada para ayudar a alargar su vida, ya que las protege e hidrata.

9. Antifaz con auriculares para dormir con más de 14.000 valoraciones

Antifaz con auriculares.

Este antifaz con bluetooth está revolucionando Amazon y es un regalo muy original tanto para hombre como para mujer.

Si sabes que a tu pareja le cuesta conciliar el sueño, con este antifaz podrá hacerlo de una forma más fácil y especial. Cuenta con dos auriculares extra cómodos y acolchados, que permiten escuchar música sin molestar a la persona de al lado. Se puede programar una lista de canciones que se reproducirá durante 10 horas seguidas, que es el tiempo que dura su batería.

10. ¡El llavero más especial que podrás regalar a tu pareja!

Llavero personalizable.

Este regalo se puede convertir en uno de los recuerdos más memorables. Se trata de un llavero que se puede personalizar: dentro de su calendario puedes marcar con un corazón una fecha, y dentro de su círculo se puede escribir un mensaje.

Está hecho con acero inoxidable por lo que nunca se va a decolorar.