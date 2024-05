Amazon se vuelve loco y pone en oferta este iPhone 12 por menos de 315€

Si siempre has querido tener un teléfono iPhone, pero no lo has comprado por su elevado precio, ¡sigue leyendo porque encontramos un chollo que no te puedes perder! Se trata de un iPhone 12 reacondicionado con un 44% de descuento con el que vas a ahorrar en su compra hasta 246 euros.

El chollo del día: iPhone 12 por menos 315 euros

Así es, en Amazon puedes comprar este móvil iPhone 12 a casi la mitad de precio, actualmente tiene un descuento del 44% y lo podrás adquirir tan solo por 313,98 euros en su versión de 64 GB. ¡Una auténtica ganga!

iPhone 12 re acondicionado de 64 GB. Amazon

Garantía de un año con Amazon Renewed

Este móvil es reacondicionado, por si no lo sabes, los productos electrónicos reacondicionados son aquellos que una vez comprados, el cliente los devuelve por cualquier razón, entonces son revisados e inspeccionados por la marca para ser vendidos nuevamente en perfectas condiciones.

En este caso, el iPhone 12 del que te hablamos hoy forma parte del programa Amazon Renewed, lo que es muy buena noticia, ya que ofrece una garantía de hasta un año para reembolso o reemplazo.

Disponible en tres tamaños de almacenamiento

La memoria interna es uno de los principales factores que se debe tener en cuenta a la hora de adquirir un teléfono. Para que puedas elegir, según tus necesidades, el iPhone 12 que está en oferta se encuentra disponible en tres tamaños de almacenamiento: 64, 128 y 256 GB.

El iPhone 12 está disponible en 64, 128 y 256 GB. Amazon

Esto es lo que incluye el iPhone 12

En la caja que te llegará a casa podrás encontrar, además del teléfono, el cargador, el cable de cara y una herramienta de extracción de SIM. Los auriculares y la tarjeta SIM no vienen incluidos.

Al ser un móvil reacondicionado puede que algunos de sus accesorios no sean originales, pero sí totalmente compatibles y funcionales con el terminal. Por otra parte, se garantiza que su batería supera en un 80% su capacidad con respecto a la nueva.

El iPhone 12 viene en color negro e incluye su cargador. Amazon

¿Vale la pena comprar un iPhone 12?

iPhone es sin dudas una de las líneas de teléfonos inteligentes más importantes del mundo; su diseño, la calidad de su cámara y su rendimiento lo convierten en el smartphone que muchos desean para su día a día.

Estas son algunas características del iPhone 12 y por qué vale la pena comprar uno a pesar de que ya han salido nuevas versiones de la popular marca.

- El teléfono tiene pocas diferencias con las generaciones posteriores.

- Podrás experimentar el diseño premium de la marca, esa sensación de calidad cuando lo tienes en la mano.

- Su pantalla es lo suficientemente brillante para disfrutar al máximo de tu contenido favorito.

- Cuenta con doble altavoz estéreo, esto permite una calidad de sonido única y muy potente.

- Su alto rendimiento es innegable, cuenta con chip A14 Bionic que permite la realización de varias tareas al mismo tiempo de forma rápida.

- Por supuesto, el móvil incorpora el sistema operativo iOS, y aunque no recibe todas las actualizaciones en comparación con las nuevas generaciones, está muy bien por el precio.

El iPhone 12 cuenta con un año de garantía. Amazon

