Hallan evidencias de agua subterránea en Marte 

Hace más de 3 mil millones de años, Marte albergó, aunque fuese episódicamente, agua líquida en ríos, lagos, océanos y acuíferos durante el Noéico y el Hespériense. A pesar de ello, cuando el planeta perdió parte de la atmósfera, comenzó a perder también su capacidad de albergar "cuerpos persistentes de agua líquida en su superficie".

Sin embargo, para los científicos, la ubicación de dicha agua es todo un misterio. O por lo menos lo era, ya que recientemente un grupo de investigadores han descubierto un depósito de agua subterráneo gracias a los datos sísmicos recopilados por la misión Insight. El estudio se ha publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Sin embargo, a pesar de que esta señal podría ser positiva en un inicio, cabe destacar que el agua se encuentra diluida en pequeñas grietas y poros de rocas a gran profundidad bajo la superficie (entre 10 y 20 km), lo que le convierte en algo prácticamente inaccesible. Aunque se ha descubierto hielo en sus polos y vapor en su atmósfera, se trata de la primera vez que los investigadores hallan agua líquida en el planeta.