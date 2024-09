La zona del planeta con una capa superficial que expulsa los cadáveres que se entierran

La usuaria de TikTok @duaabm0, que cuenta su día a día en Noruega, se ha desplazado hasta el archipiélago Svalbard, donde ha contado algunas curiosidades sobre estas islas situadas en el mar Glacial Ártico.

"Me encuentro en Svalbard, la zona habitable más al norte del planeta y te sorprenderá saber que aquí no se puede morir. Está completamente prohibido, por ley", ha comenzado. A continuación, la usuaria ha explicado que esto se debe a que "el suelo que tiene esta zona del planeta tiene una capa que se llama permafrost, una capa congelada que expulsa todo lo que se intenta enterar dentro".

Así, ha señalado que si "entierras un cuerpo, la tierra lo expulsa. "También hace tanto frío bajo tierra que el cuerpo no se descompone. Así que todos los cuerpos que están enterrados aquí, de hace muchísimos años, siguen intactos", ha apuntado.

"Tampoco puedes nacer", ha asegurado. "Cuando te acercas a la muerte, cuando envejeces, te envían a Tromsø, cuando tienes una enfermedad terminal te envían a Tromsø, o a otra ciudad de Noruega. Y cuando una mujer está embarazada, un mes antes o dos meses antes de que de a luz la llevan a Tromsø a parir en un helicóptero", ha declarado.

Por lo tanto, no se puede morir ni nacer en esta gélida región, "y todas las personas que viven aquí no han nacido aquí y saben que no van a morir aquí", ha dicho.

"Y así como dato curioso, hace poco desenterraron un cuerpo de 1917 y, primero, estaba intacto, no se había descompuesto, y, segundo, el virus que tenía dentro, que lo había atacado y lo había matado, seguía vivo. Es increíble",ha concluido.