Un estudio pone fecha muy cercana a la amenaza de tsunami en España en estas costas

Un informe de la Comisión Intergubernamental de los Océanos (COI) ha hecho saltar todas las alarmas por el temor a sufrir un riesgo de tsunami en España en un futuro no tan lejano. Se trata de Probabilistic Tsunami Hazard in the Mediterranean Sea, un trabajo que pone fecha al momento en que será más probable que un desastre natural de estas magnitudes asole nuestro país.

Según recoge el diario ABC, en dicho documento se advierte de que hay una alta probabilidad de que ocurra. ¿De que pase qué? Básicamente, de que un tsunami llegue a contar con una ola de más de un metro de altura en la zona del Mediterráneo.

Esa probabilidad roza casi el 100%, pero dentro de tres décadas. Precisamente, ese es el horizonte temporal que se recoge en el informe: 30 años.

Las partes de España con mayor y menor probabilidad de sufrir un tsunami

En este sentido, dicho documento también especifica cuáles son las áreas de la geografía española con mayor probabilidad de sufrir un tsunami. La costa atlántica está en alto riesgo, a causa de la falla marina de Averroes en el mar de Alborán que podría provocar olas de seis metros de altura.

Por otro lado, en el archipiélago canario esas olas podrían pasar de los ocho metros de alto, mientras que en otras ciudades portuarias, pero del sur peninsular, como Huelva y Cádiz, la probabilidad de que se genere un tsunami con ola de un metro es del 10%, pero para olas de tres metros es del 3%.

Por su parte, las zonas con menor probabilidad de sufrir el impacto de un tsunami se corresponden con la costa cantábrica. Las proyecciones para Asturias, Cantabria y Euskadi apuntan a que las olas no llegarían a alcanzar el medio metro de altura.