Unos buceadores descubren una red mata delfines en Mallorca

Un grupo de buceadores de Mallorca ha denunciado ante las autoridades que en la reserva marina de El Toro, han hallado una almadraba, siendo esta una zona donde está totalmente prohibida la pesca recreativa o profesional.

Hay que señalar que una almadraba es una red que se coloca en zonas próximas a la costa en dirección mar adentro y puede llegar a tener "200 metros de longitud y una profundidad de 20 o 30 metros de altura", tal y como explicaron los buceadores a Diraio de Mallorca.

El problema, además de la ilegalidad de poner una almadraba de estas características en ese lugar, es que pone en serio riesgo tanto a los peces que se encuentran el lugar como a los delfines, que acuden allí precisamente para alimentarse de esos peces, y al caer en la red de pesca, muchos de ellos mueren asfixiados al no poder escapar.

Según informaron al medio citado los buceadores, la almadraba "va creando carriles para que los peces que entran no puedan salir, como en un laberinto", lo que provoca que se acumule una inmensa cantidad de peces que se convierten en el principal objetivo para los delfines.

El problema está en que "aunque la gran mayoría de delfines consigue salir casi siempre, algunos no lo logran y mueren en el interior de la almadraba, ya sea porque no encuentran la salida o porque después de alimentarse tan copiosamente como lo hacen en su interior no tienen fuerza suficiente para saltar por encima de las redes y salir del laberinto", destacan.