200 millones en bonos de alquiler para jóvenes: la respuesta de Pedro Sánchez a la manifestación por la vivienda 

Lo dijo esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y lo ha reiterado el propio presidente del Gobierno poco después durante su intervención en la World in Progress que organiza el Grupo Prisa en Barcelona. "El Gobierno la escucha con atención y comparte su demanda", ha dicho Sánchez en relación a la manifestación sobre vivienda de este domingo para, acto seguido, anunciar el reparto de 200 millones de euros en bonos para alquiler joven y un nuevo reglamento para luchar contra el fraude en los alquileres turísticos y de temporada.

El presidente del Ejecutivo, no obstante, ha defendido también la actuación de su Gobierno. "En estos seis años hemos avanzado con leyes pioneras, multiplicando por ocho la inversión en vivienda, logrando contener las subidas de los precios durante la pandemia, acabando con la lacra de los desahucios, protegiendo la vivienda pública de la especulación, que miles de jóvenes vayan pudiendo acceder al alquiler gracias a los bonos", ha enumerado Sánchez antes de reconocer, eso sí, que "no es suficiente".

La situación, ha reconocido, "es difícil". "Los precios no han parado de subir, la oferta es escasa, la calidad de la oferta es a veces deplorable, las familias y los jóvenes no pueden progresar ni emanciparse porque la vivienda se lo impide... Si no reaccionamos con contundencia, la sociedad española acabará dividida en dos clases", ha denunciado para luego advertir de una "sociedad española dividida en dos clases". "No quiero una España con propietarios ricos e inquilinos pobres", ha remarcado.

Sánchez, una vez más, ha vuelto a señalar a las Comunidades Autónomas, arguyendo que lo que deben hacer es no poner "palos en las ruedas", en relación al Partido Popular, y cumplir con la ley de Vivienda.

En contraposición a lo que la ministra de Vivienda dijo hace unos meses, aquello de que había "negocio", Sánchez ha afirmado que seguirá "peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea un derecho de todos y todas".