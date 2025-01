Adiós a la Golden Visa en España: los extranjeros no comunitarios hallan una nuevo visado con los mismos beneficios

Tardará tres meses en hacerse realidad, pero la Golden Visa en España tiene desde el 3 de enero los días contados. Fue ese día, precisamente, cuando salía publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de que a partir de abril de 2025 se iba a acabar con el programa que durante más de una década le ha permitido a extranjeros no comunitarios obtener el permiso de residencia necesario para vivir legalmente en España a cambio de inversiones significativas en el país, como la compra de inmuebles por valor de 500.000 euros, inversiones de 1 millón en acciones de empresas españolas o depósitos bancarios, o 2 millones de euros en deuda pública.

Sin embargo, el anunciado final de la Golden Visa en España ha agudizado el ingenio de algunos extranjeros no comunitarios, especialmente los británicos y estadounidenses que desean disfrutar de su jubilación en el país, que han descubierto un nuevo tipo de visado con el que pueden residir sin problemas en territorio español, de acuerdo con el Majorca Daily Bulletin: el visado de residencia no lucrativa.

El visado no lucrativo está diseñado para quienes tienen recursos económicos suficientes y planean disfrutar del estilo de vida español. Para solicitarlo, es necesario completar dos formularios: uno para el visado nacional y otro específico para este permiso. También se exige la presentación de una fotografía reciente, en color y fondo claro, un pasaporte con al menos un año de validez y dos páginas en blanco. Se rechazarán los de más de 10 años.

La pieza clave de este visado no lucrativo es la de demostrar cierta capacidad financiera. El solicitante debe acreditar un ingreso mínimo equivalente al 400% del IPREM para la persona principal, más un 100% adicional por cada familiar dependiente. Estos fondos deben estar respaldados por unos documentos oficiales que certifiquen la disponibilidad de recursos o ingresos regulares, como pueden ser pensiones o rentas vitalicias. Además, las personas en edad laboral deben probar que no trabajarán en España, ya sea con una carta de despido, un acta notarial o un documento similar. Es obligatorio presentar los documentos traducidos al español y convalidados, además de demostrar que en el país de origen no se tienen otras deudas económicas como, por ejemplo, una hipoteca.

Otro requisito fundamental es tener con un seguro médico privado sin copago, válido en España y con unas coberturas similares a las del sistema sanitario público. Por último, los solicitantes mayores de edad deben presentar un certificado de antecedentes penales, expedido en los últimos 90 días y traducido oficialmente al español. Aunque la Golden Visa seguirá activa hasta abril de 2025, el visado no lucrativo ya se perfila como la opción que mejor se ajusta a quienes buscan vivir en el país sin hacer grandes inversiones.