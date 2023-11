Así ha reaccionado la prensa internacional al acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE

Las negociaciones entre PSOE y Junts para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez y mantener la estabilidad de su próxima legislatura estaban siendo seguidas con atención por la prensa internacional, sobre todo la europea y la económica, así que su resolución, ayer en Bruselas, copó no pocos titulares. La lectura general es que se desbloquea la presidencia del Gobierno y eso debería dar estabilidad, pero la amnistía es un punto espinoso, por más que se inserte en un intento global de mejorar las relaciones Gobierno-Cataluña y se espera tensión social por una salida que los conservadores no aceptan y tampoco, dicen los sondeos, el común de los españoles.

El diario británico The Guardian, progresista, es quien con más entusiasmo ha acogido el pacto, tratado como una noticia muy relevante y de amplia cobertura, casi al ritmo de lo escrito en la propia prensa española. Este medio explica que el pacto "facilita el camino a la formación de un nuevo gobierno", y permite que Sánchez vuelva a ejercer de presidente "en cuestión de días". La solución catalana "será democrática, sí o sí", indica.

No obstante, avisa de que el acuerdo es "profundamente controvertido" por la amnistía, lo que ha generado protestas, sobre todo ante la sede del PSOE en Madrid, "terribles advertencias" de los jueces y una llamada de Bruselas para aclarar los extremos del texto. Recuerda que hay encuestas que dicen que el 70% de los españoles se oponen también a esta ley y pone el acento en la novedad que supone el lawfare. "Aunque ERC y Junts han aprovechado la amnistía propuesta como medio para revivir el estancado movimiento independentista regional que compiten por representar, el apoyo a una Cataluña independiente se ha desplomado en los últimos años", concluye.

Sin apartarnos de Reino Unido, el conservador The Times publica un duro análisis titulado: "Pedro Sánchez regresa como presidente tras acordar un acuerdo de amnistía con el líder catalán fugitivo". El matiz es grueso. "El acuerdo ha indignado a la vieja guardia del Partido Socialista y a los partidos de derecha, que han organizado protestas en su contra", dice apenas en el segundo párrafo y recuerda de seguido que el socialista no tenía la amnistía en su programa, sino que la añadió para "allanar el camino" al Gobierno. Antes la llamaba "inconstitucional". Y explica que para quedarse en La Moncloa "dependee de una plataforma de extrema izquierda y de una serie de partidos separatistas, incluido Bildu, el antiguo ala política del ahora desaparecido grupo terrorista vasco ETA".

"Sánchez ha defendido la propuesta, diciendo que era "buena para España", pero admitió que 'la necesidad se había convertido en virtud'", cita. Recuerda el peligro de movilización en las calles, tras las críticas de PP o Vox, e incluso rescata las palabras del expresidente Felipe González, opuesto al acuerdo, y la queja de los jueces.

Mientras tanto, la biblia económica, el Financial Times, también ha descrito Carles Puigdemont como un "fugitivo de la justicia española" y ha calificado de "controvertido" el acuerdo. "El pacto abrirá un nuevo capítulo rencoroso y potencialmente explosivo en la política española. Sánchez asegura que está desactivando el largo conflicto catalán, pero los opositores lo acusan de conveniencia política y de saltarse el estado de derecho", dice el medio norteamericano, que hace sólo unos días defendió la ley de amnistía en su editorial.

"El pacto ya está provocando indignación en la derecha por la decisión de absolver a cientos de personas de delitos relacionados con un intento fallido e ilegal de independencia de Cataluña, que causó la peor crisis política de España en décadas hace seis años", contextualiza, detallando las "profundas" diferencias entre partidos a la hora de abordar el pacto y la figura "divisiva" del propio Puigdemont. Tras citar las críticas de la oposición, destacando a Isabel Díaz Ayuso, recuerda este medio que Sánchez siempre ha demostrado una "táctica astuta" en su vida política, como cuando sacó a Mariano Rajoy del poder.

La BBC habla de un acuerdo con los "separatistas" que genera "ira". "Sus opositores conservadores lo condenaron inmediatamente por arrastrar a España hacia la 'humillación'", constata. "Es necesario formar lo antes posible un gobierno progresista, que dé estabilidad a España y que cumpla el mandato del pueblo en las últimas elecciones", destaca de las intervenciones socialistas de ayer.

Cita las críticas de Alberto Núñez Feijóo pero, también, de Isabel Díaz Ayuso, lo que da la medida de la importancia de su figura, cada vez más, en el plano internacional, y recuerda la petición de la Comisión Europea de datos que permitan aclarar la ley de amnistía.

Desde Francia, la cadena de televisión France24 ha explicado que Sánchez ha aceptado las demandas de los independentistas, entregando de nuevo la "controvertida" amnistía a los líderes del procés. "En respuesta, los partidos de oposición conservadores y miembros de la justicia española han incrementado su crítica, con algunos de ellos acusando Sánchez de corrupción y de abandonar el estado de derecho", continúa. El canal galo también hace referencia a las protestas delante la sede del PSOE en Madrid y la pronunciación pública de los magistrados españoles contra la amnistía.

También destaca el hecho de que el PP, como primera fuerza votada el 23-J, no podrá gobernar el país, lo que sitúa también en el marco europeo: España mantiene la apuesta socialista, cuando en el continente apenas queda Alemania y, ahora, Portugal en crisis.

El diario Le Monde, sin salir de Francia, explica que el pacto se logra a costa de "concesiones que encienden el país". De nuevo, "controvertida" es la palabra elegida para definir la amnistía. "El principal obstáculo para el restablecimiento de un Gobierno de izquierda en España se ha eliminado", pero avisa de que hay que analizar sus consecuencias. Su pieza, más que analítica, es informativa, detallando los extremos de la ley de amnistía y el marco por el que PSOE y Junts, como ya pasó antes con ERC, aspiran a normalizar las relaciones entre el Gobierno nacional y el regional.

En Libération, dicen que "el precio pagado" por desencajar el problema es "una amnistía para los líderes involucrados en el intento de secesión de 2017, que indigna a parte del país". Su pieza es novedosa porque mira más atrás y explica que el logro de Sánchez, en perspectiva, es "una hazaña tras cuatro años y medio de presencia en Moncloa", y recuerda que su plan, Cataluña aparte, es acometer una "agenda social" que llama "ambiciosa", "que incluye el paso a una semana de 37,5 horas en el sector privado, sin reducción salarial".

"Pero su próximo mandato corre el riesgo de ser más turbulento", asume. Empieza una nueva etapa "inédita", dicen citando a Puigdemont, en la que habrá que mirar a los despachos y a la calle.

En Estados Unidos, The Washington Post destaca que, "para permanecer en el poder, los socialistas de España ofrecen la amnistía a los separatistas catalanes". En la noticia definen el acuerdo como "controvertido" -sorpresa-, pero destacan el arrojo del presidente Sánchez, "un fotogénico hombre de 51 años que ha sido uno de los primeros ministros más progresistas de Europa desde 2018" y que ha planteado una amnistía que "es muy impopular en España" y que podría, avisa, "avivar el fuego del nacionalismo", tanto el catalán como el español y en la extrema derecha. Destaca también el aviso de Puigdemont de que la "estabilidad del Gobierno" dependería de una "negociación permanente" sobre el futuro de Cataluña.

Y apunta, en otra pieza, a que los mercados pueden reaccionar de dos maneras ahora: al alza por la estabilidad nacional y la no repetición de elecciones en enero o a la baja por la tensión. Ha sido la forma de acabar con el "empate", dice este medio, del 23-J.

The New York Times escribe centrándose en la "agitación" que el pacto ha causado en España. "Con su apoyo, Sánchez probablemente evitará nuevas elecciones, obtendrá respaldo parlamentario para otro período como primer ministro y solidificará su lugar en la Unión Europea como su abanderado de la política progresista. Pero las amnistías propuestas, algo que Sánchez había dicho anteriormente que nunca haría, provocaron un revuelo y una aparente violencia política", sostiene su corresponsal, en una pieza ilustrada no por Sánchez o Puigdemont, sino por las protestas en Ferraz.

"El acuerdo marca potencialmente un notable cambio de suerte política para Sánchez, quien ha hecho una carrera a base de apuestas audaces y arriesgadas, pero que parecía al borde de un abismo político después de que su partido recibió una paliza en las elecciones locales y regionales", ahonda, matizando que Junts "no es un socio fiable" y el pacto necesitará de muchas miradas de reojo. Frente a ellos, la derecha que entiende que los nacionalistas catalanes son "una amenaza existencial de la nación española".

El rotativo italiano Corriere della Sera realizó ayer una amplia cobertura del pacto, que llega "tras agotadoras negociaciones y correcciones del texto hasta la última coma". "A los independentistas les gustaría celebrar un referéndum, hipótesis que Sánchez rechaza", deja claro en el primer párrafo. Da cuenta de las reacciones de la derecha y de su seguimiento en las calles, con gritos de "traidor" para Sánchez e incluyendo una agresión a un socialista gaditano. "El presidente del Gobierno tendrá que ganarse la estabilidad día a día", recuerda en las palabras de Puigdemont. También destacan en el diario los choques internos entre Junts y ERC y señalan que la primera propuesta de amnistía pactada con ERC fue desdeñada por los de Puigdemont al definirla como "amnistía para VIP".

En el mismo país, La Repubblica destaca que, tras el acuerdo con los independentistas catalanes, y meses después de las elecciones, la investidura de Sánchez debería ser cuestión de días. Ya se ha ganado la "confianza" necesaria, dice, y ahora el reto estará en mantener este pacto en los términos acordados, con "calma en Cataluña", y abordar la agenda frenada por los meses de negociaciones.

Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung la noticia, que no lleva muy destacada, se titula: "Puigdemont hace subir el precio". Habla de las negociaciones Junts-PSOE como una "partida de póquer" pero se ha resuelto con "concesiones" al independentismo como la amnistía y otras "financieras y políticas". "El objetivo del acuerdo, presentado este jueves, es iniciar una "nueva etapa" y "contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña", destaca. "El propio Puigdemont no quiso admitir ningún error. Incluso si no repitió explícitamente el llamado a un nuevo referéndum de independencia, no mostró ninguna disposición a renunciar a medidas unilaterales en el futuro", incide.

Señala el diario que "el documento muestra las profundas diferencias de opinión de ambas partes", lo que da cuenta de lo complicado del consenso, y explica también la oposición de la derecha y los jueces. "Aumenta la presión", concluye.