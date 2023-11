El 'Financial Times', a favor de la amnistía para acabar con las "fracturas políticas" entre España y Cataluña

PA Images via Getty Images

Un hombre lee un ejemplar del 'Financial Times', en una imagen de archivo.

La biblia del periodismo económico, el Financial Times, ha publicado un editorial en favor de la amnistía a los condenados por el procés. Tras explicar la situación política de nuestro país a lectores de todo el mundo, el diario británico concluye que "es una política de conveniencia" para la continuidad en el cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero "también es la correcta para Cataluña y para España". Sin medias tintas. Así que amnistía, para el FT, sí.

"Las enormes fisuras políticas y sociales creadas en torno a la cuestión de la independencia nunca se resolverán únicamente con la actuación de los fiscales y los tribunales. Requieren diálogo político y debate democrático", añade el citado diario, que sorprende no sólo por su contundencia sino por haber entendido la importancia de este nudo para la política española y haber apostado por dedicarle al tema un editorial, reservado a temas rojos en la agenda mundial.

En este sentido, recuerda que "ERC ya ha abandonado de hecho la unilateralidad" y "sólo celebraría un referéndum de independencia de acuerdo con Madrid". Por eso, añade, "si se convenciera al más duro Puigdemont y a su partido Junts per Catalunya de que hicieran lo mismo, sería un gran paso adelante".

Financial Times también elogia en su texto al presidente en funciones, pese a reconocer que sus actos son estrategia política y no es la amnistía una propuesta que llevase el PSOE en su programa ni estuviera entre sus prioridades, si no lo necesitara. "Sánchez ya merece crédito por haber rebajado la temperatura de la cuestión catalana, una hazaña nada fácil en el sobrecalentado ambiente político español", sostiene, para añadir a continuación que, a pesar de las voces críticas contra los indultos, éstos "han aliviado las tensiones en la sociedad catalana, al igual que la reanudación del diálogo entre los gobiernos central y catalán".

"El indulto no revalidó ni revigorizó la causa, como predijeron los críticos. El apoyo a la independencia y a sus partidarios ha caído, mientras que el partido socialista ha mejorado sus resultados en Cataluña", recuerda el diario. Un trabajo, el de estar en Cataluña y defender esta postura, que ha quedado en manos de Salvador Illa, exministro de Sanidad.

También expone el diario que "España ya ha llevado a cabo amnistías en el pasado y el argumento del interés público en este caso es convincente", y critica las férreas protestas contra la amnistía en España: "La rimbombancia de la oposición sobre la traición no ayuda a aliviar las tensiones dentro de Cataluña o entre ésta y el resto de España. También es un callejón sin salida político para el PP que sólo piense como la extrema derecha".