Marlaska eleva la cifra de muertos por la DANA a 207 y asegura que no se baraja que haya 1.900 desaparecidos

"La actualización es que hay 207 víctimas acreditadas". Las devastadoras cifras de personas que han perdido la vida como consecuencia de la DANA que ha provocado graves inundaciones en diferentes puntos de España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, siguen en aumento.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado en las últimas horas que el dato total de fallecidos ha crecido, hasta los 207. "Es imposible saber el número de desaparecidos y no sería prudente por mi parte dar una cifra", ha señalado en una entrevista en el programa de la Cadena SER Hora 25.

Marlaska ha asegurado que "es razonable pensar que vamos a tener más fallecidos" y ha añadido que "no se han barajado los datos de 1.900 desaparecidos". "Esas son las llamadas que recibe el 112 diciendo que no encuentran a sus familiares, pero eso obedece en su mayoría a los fallos de comunicación", ha expuesto.

"Además, la gente que finalmente encuentra a sus familiares no lo reporta, por lo que no se pueden hacer esos vaticinios. Las valoraciones en ese sentido nos llevarían al error y no generarían confianza", ha explicado Grande-Marlaska.

El titular de Interior ha agregado: "Es razonable pensar que vamos a tener más fallecidos. No me gusta hablar de números probables. Hay muy pocas zonas, casi anecdóticas, a las que no haya llegado algún tipo de autoridad competente para practicar las labores de rescate".

Preguntado por la posibilidad de que Mazón mantenga el mando único, el ministro ha señalado que prefiere no entrar en polémicas y ha recordado que en España nunca ha habido una emergencia de nivel 3, si bien ha declarado a su vez que no se descarta ningún escenario, ya sea elevar la emergencia a nivel 3 (las competencias pasan al Ejecutivo central) o declarar el Estado de Alarma.

"Siempre ha habido, como máximo, una emergencia de nivel 2, en las que las comunidades autónomas gestionan, pero con el apoyo absoluto y total de la Administración General del Estado", ha expresado.

Con todo, ha indicado que en el caso concreto de que fuera la comunidad la que entendiera que esto no es suficiente para la gestión, ésta podría pedir la asunción de la gestión de la emergencia al Estado.

Por otra parte, el ministro ha remarcado que han ampliado todos los medios en materia de seguridad ciudadana para evitar actos de pillaje y saqueo.