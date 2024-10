Ayuso cancela la reunión con Sánchez en Moncloa esgrimiendo el pacto fiscal catalán y acusaciones contra ella

Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión prevista para este viernes. A través de un comunicado, Sol ha cancelado la reunión esgrimiendo que llega tras el pacto fiscal catalán y tras las últimas afirmaciones reclamando su dimisión por las cuestiones judiciales que pesan sobre su pareja.

En un movimiento que no llega por sorpresa, en dicho comunicado han aducido que en "menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó" a la mandataria madrileña durante su asistencia a la cumbre del Consejo Europeo den Bruselas la pasada semana, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso".

Preguntado por la apertura de investigación al fiscal general del Estado, por parte del Supremo y por presunta revelación de secretos, Sánchez cerró filas con Álvaro García Ortiz señalando que "desde el Gobierno respetamos la posición del Tribunal Supremo y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo: perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo".

El presidente del Gobierno expuso ante la prensa que "hay que recordar que el origen de esto es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado".

Esa última referencia del comunicado del gabinete de Ayuso, que los ataques iban en la línea de lo ocurrido "en el Congreso", viene de la defensa de Sánchez en el hemiciclo, asegurando que el PSOE no obra de la misma manera cuando tiene que actuar ante casos de corrupción en su partido y echándole en cara a Feijóo que "de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario". También que "presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente".

¿Qué iban a tratar Sánchez y Ayuso?

Dicho encuentro de carácter bilateral tenía como objeto abordar posiciones respecto a la financiación autonómica, uno de los grandes caballos de batalla políticos y en los que no existe un consenso mayoritario en los dos grandes partidos tradicionales, sino que depende de la situación de cada comunidad autónoma. En este sentido, Ayuso lideraba en el PP la posición de confrontar y plantar a Sánchez, cuestión que ya había arengado en público.

En el propio comunicado se deja entreve el malestar en Sol por una convocatoria que llega después de una serie de reuniones "en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno".

En el texto también se mantiene el argumentario del PP madrileño de las últimas semanas sobre que asistir a esta reunión supondría de alguna forma bendecir el pacto fiscal entre PSOE y ERC. No se trata de una cuestión baladí, teniendo en cuenta que se abrió un debate en las filas populares de si había que asistir o plantar a Sánchez, aunque acabó imponiéndose la tesis de dirigentes como el valenciano Carlos Mazón o el murciano López Miras de que había que acudir.

"No se puede normalizar lo que no lo es"

Desde el equipo de Ayuso han remarcado "que no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es".

De esta forma, la presidenta madrileña "ha decidido no cancelar su agenda este viernes, y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en [O] Porriño, Galicia".