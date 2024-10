Ayuso defiende a su pareja en la Asamblea: "La montaña de corrupción es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a su pareja Alberto González Amador tras conocerse que trató de deducirse gastos ante Hacienda para camuflar el presunto fraude fiscal que él mismo confesó.

"Yo entiendo que esto es un poco difícil de explicar cuando se tiene todo el aparato del Gobierno contra un ciudadano particular. Demostrar caso por caso todo lo que está sucediendo resulta complejo", indicaba Ayuso en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot en un pleno en el que Ayuso ha tenido un tono mucho más relajado y menos bronco de lo habitual en la cámara madrileña.

"Lo primero, confío en la justicia y segundo, el tiempo pone todo en su sitio. Iremos hablando una a una de todos los motivos que han llevado a este ciudadano particular a defenderse él solo ante el ataque desmedido de un gobierno que se organiza por distintos departamentos para intentar desguazar su prestigio con tal de ir contra un rival político. Eso es muy estalinista, y muy poco de una democracia", indicaba asegurando que son los motivos por los que el fiscal general del Estado, "entre otros, van a ir p'alante".

"El tiempo da la razón a cada uno. Yo desde luego estoy muy tranquila. A mí nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes, cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión o en un restaurante lo saben porque yo soy un ciudadano más cuando salgo fuera. La dirección general de Policía, autoridades, nos pone una sala donde también pasan ministros, y otras altas autoridades por motivos de seguridad. Y si ustedes consiguen con un coche de alquiler de hace tres años de tal... Eso es lo que ustedes me pueden achacar en cinco años no tiene nada que ver conmigo es que están muy vacíos de argumento", indicaba sobre por qué la Comunidad de Madrid pagó el alquiler de la sala de auroridades de Barajas cuando Ayuso iba a un viaje privado.

Tras enumerar, en una respuesta más extensa de lo normal, los difentes escándalos que afectan al Gobierno, concluía: "La montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar".

También se ha referido al plantón que ha dado Ayuso este viernes a Pedro Sánchez, asegurando que no va a ir a "blanquear" al Gobierno y dejando, esta vez sí, a un lado el argumento de las palabras que Sánchez dedicó a su pareja que Sol sí dio el lunes.

"Teniendo en cuenta que ustedes están en La Moncloa con socios que son incapaces de ir a la fiesta nacional o al día de la Constitución o que ustedes mismos, su gobierno, rompió relaciones con el Gobierno de la Argentina por cuestiones personales entenderán que no voy a blanquear lo que está sucediendo con la amnistía ni mucho menos con el concierto catalán", indicaba asegurando que "retrae recursos de todos los españoles para que ustedes se mantengan una tarde más en La Moncloa una tarde más. Conmigo que no cuenten para eso", explicaba.

"Un estado policial"

Este jueves, horas después de que se conociera la apertura de otra causa contra Alberto González Amador para indagar si su pareja incurrió en más delitos en sus negocios con Quirón y un día después de que La SER revelase que la pareja de la presidenta intentó desgravar gastos de sus vacaciones junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha afirmado que España es "ya" un "estado policial". En un discurso mas agitado y duro que el visto este jueves en la Asamblea, Ayuso cargaba contra el Gobierno.

Según Ayuso, con derechos civiles restringidos en el que las autoridades "está ejerciendo un control excesivo y autoritario sobre la ciudadanía", vigilando a la población con poca o ninguna supervisión judicial.

Díaz Ayuso se refirió a la filtración de los correos electrónicos con los datos de González Amador, que derivaron en la primera investigación a un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como "un ciudadano particular que vio troceada y convenientemente publicada su declaración con escarnio, algo que fue completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política", recalcó.

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, la judicatura, la policía y las grandes instituciones públicas estaban tomadas por políticos. Prácticas que, tal y como señaló la presidenta madrileña, incluían "una ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada, el sistema judicial no actuaba de manera independiente o se intentaba controlar para apoyar las acciones del Ejecutivo", aseveró, tras asegurar que "arrasaron con la democracia en muchos países hispanoamericanos".

Continuó: "Hoy sabemos que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados. Esto significa que no investigarán la corrupción que afecta al gobierno, a Sánchez, a Begoña, que están destapando medios de comunicación libres e independientes. Televisión Española, desde hoy, quedó totalmente amordazada por el control político, y va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones. Ahí está la serie del matrimonio de Sánchez, hablando desde La Moncloa, que emitió El País, seguramente gratis".

Díaz Ayuso advirtió también que "las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno".

"También incluyen una ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada, el sistema judicial no actuaba de manera independiente o se intentaba controlar para apoyar las acciones del Ejecutivo", aseveró.

Para la dirigente madrileña, esta situación "ocurrió en España el 23 de octubre de 2024" y "perjudicó a la empresa, a la inversión y a nuestra imagen en el mundo", dijo la presidenta autonómica, que zanjó su intervención con una advertencia más: "Yo entiendo que haya quien no pudiera o no quisiera verlo y que no lo hiciera, pero muchos ya habíamos avisado", indicó Díaz Ayuso.