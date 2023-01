Ayuso enmienda a Feijóo y propone elecciones a doble vuelta

Isabel Díaz Ayuso también tiene un plan electoral. Y, de nuevo, ha vuelto a enmendar a Alberto Núñez Feijóo con su propuesta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid está “segura” de que la izquierda “nunca aceptaría” que gobernase la lista más votada, como planteaba su 'jefe' nacional en un intento de acuerdo con el PSOE. Y por ello cree necesario un sistema diferente, pese a la última matización de Feijóo, que hoy ha limitado su intención a las elecciones municipales, dejando fuera de la vía "del partido más votado" a las autonómicas y nacionales.

"No lo he propuesto siquiera, solo lo he pensado otras opciones", adelanta la líder madrileña, que llegó al poder en 2019 pese a no ser la lista más votada, pero su idea pasaría por unas elecciones a dos vueltas. De este modo, considera, se evitaría lo que llama “juegos políticos y cambalaches”, consistentes en que haya grupos "muy minoritarios" convertidos en "decisivos" en la toma de decisiones importantes.

Las palabras de Ayuso han llegado este lunes en un acto en San Sebastián de los Reyes,

aunque han sido una mera suposición porque de inmediato ha reconocido que esto “no me corresponde a mí, para qué vamos a opinar los Gobiernos autonómicos”. La reforma de la ley electoral llegaría únicamente a nivel nacional por ser una ley orgánica y solo tras el acuerdo nacional podría darse traslado a comunidades y municipios, ha añadido la propia política

"No sé qué es mejor", ha proseguido, dejando otra vez su toque, calificando como “cada vez más perjudicial y pernicioso que haya grupos minoritarios” que, gracias a estos cambalaches y acuerdos se conviertan en representantes de todos”. "Que en materia laboral Bildu se haya convertido y que el principal partido de la oposición tenga nada que decir".

"Desconozco si en estos juegos políticos los ciudadanos son los beneficiados, pero esto no me compete a mí", ha vuelto a insistir.