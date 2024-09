Ayuso se queda sola en su veto a la reunión con Sánchez

Primero pidió a sus compañeros presidentes autonómicos del Partido Popular que no acudieran a las bilaterales con Pedro Sánchez. No le salió como esperaba y ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que es ella quien no acudirá al encuentro con el presidente del Gobierno si no se pacta antes un orden del día. Al menos así lo aseguran fuentes del entorno de la líder madrileña a El HuffPost. "Si es para tomar un café, no irá", confirman tras recordar que siempre que se han reunido había previamente pactado "un orden del día".

A la presidenta regional del PP tan solo le falta confirmar abiertamente que no acudirá al encuentro con Sánchez cuando este le convoque, pues desde que se supo que el presidente del Gobierno quería mantener bilaterales con todas las autonomías, los movimientos de Ayuso se han encaminado a desbaratar las reuniones. Pero sin éxito.

Sin fortuna porque, de hecho, las amenazas de Ayuso de no acudir a la reunión si no existe un orden del día planificado con anterioridad se han producido al mismo tiempo que Sánchez mantenía un encuentro con el presidente gallego, Alfonso Rueda, también del Partido Popular. Rueda no solo ha acudido a la cita con "muchas propuestas" sino que, a preguntas de los medios, ha negado haber percibido alguna "trampa" de Sánchez, como así advertía la presidenta madrileña hace unos días.

Y no solo Rueda. Esta tarde es Juan Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, quien se ve con Sánchez. También dispuesto "a escuchar y proponer".

Hasta ahora, ningún presidente autonómico del Partido Popular ha querido seguir la estela de Ayuso, a quien ni siquiera ha apoyado el líder de la formación, quien quiso hacer hincapié en que el PP "no es una secta". Para Feijóo, según explicaron algunas fuentes, "son los presidentes autonómicos los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno". "Génova ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión", aseguraron a El HuffPost.

Es más, aunque todos coincidan en que la propuesta de financiación singular en Cataluña no es correcta, el propio Feijóo ha admitido también en una entrevista en Onda Cero que sus barones tienen opiniones diferentes sobre los criterios de la financiación autonómica o la condonación de la deuda.