Ayuso, a Sánchez: "Si quiere cambiar el Estado autonómico por uno federal, pues lo llevamos a unas elecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este viernes durante la Conferencia de Presidentes la financiación singular de Cataluña, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "cambiar el modelo" y pasar de un Estado de las autonomías a un "Estado federal".

"Si alguien quiere cambiar todo esto, le animo a que lo ponga en su programa electoral y que se presente ante los españoles", ha pedido Ayuso, según declaraciones enviadas por la Comunidad de Madrid a los medios.

"Que se presente con el mensaje de 'queremos cambiar el modelo y vamos a ser la República Federal y Cataluña va a ser una nación con caja propia y con los funcionarios propios y con Hacienda propia'... Bueno, pues lo llevamos todos a unas elecciones y que los españoles decidan", ha insistido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la líder regional del PP madrileño ha reiterado que "mientras tanto, somos un único país, 17 regiones y todo lo que es de todos se tiene que debatir abiertamente en confianza, porque es para decidir entre todos qué España queremos".

Por otro lado, Ayuso ha denunciado la intención de condonar la deuda de las autonomías, algo que ha tildado de "conchabeo". "Me gustaría que me explicaran qué es esto de condonar deudas. Condonar deudas y qué, ¿se evaporan las deudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones", ha dicho.

"Los que más estamos aportando y no nos estamos endeudando, cuando hemos gestionado sin endeudarnos, ¿por qué tenemos que asumir que se regala todo? Por lo menos lo que pido es que no se nos siga subiendo impuestos y llamándonos ricos, diciéndonos que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué, porque me parece profundamente injusto", ha considerado la presidenta de Madrid.

En todo caso, Ayuso sí ha defendido condonar la deuda al Gobierno de Valencia, "pero no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las costas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores".