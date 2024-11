Begoña Gómez: "Todo esto tiene un objetivo político. Más pronto que tarde la verdad pondrá todo en su sitio"

Europa Press via Getty Images

La presencia policial en los exteriores, dos camiones de Hazte Oír conta Pedro Sánchez y Begoña Gómez y media docena de manifestantes ya pronosticaban desde primera hora el día candente que se iba a vivir en la Asamblea de Madrid. El PP de Ayuso ha sentado -y continúa allí- a la mujer del presidente del Gobierno en la comisión que ellos mismos han impulsado gracias a su mayoría absoluta para que declare ante los diputados como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y hablar si recibió algún trato de favor por ser la mujer del presidente del Gobierno, tal y como investiga el juez Peinado.

"Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. Hace doce años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales en proyectos de liderazgo y solidaridad. En 2020 se amplió a una cátedra extraordinaria no remunerada, una práctica habitual en las universidades", ha comenzado diciendo Gómez a las primeras preguntas de la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo.

Y hasta ahí. Aunque la comisión todavía dura, Begoña Gómez, a recomendación por su abogado, se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que la comisión tiene "un objetivo político evidente". "Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Por esta razón me voy a acoger a mi derecho de no responder a sus preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde la verdad pondrá todo en su sitio", ha añadido mientras ha guardado silencio durante toda intervención del PP.

A continuación, el PP no solo se ha ceñido a su relación con la Universidad Complutense de Madrid, sino que incidido en preguntas como la relación de Begoña Gómez con la empresa Globalia cuando, en 2020, fue directora del África Center, en las que la UCO, en dos informes entregados al juez Peinado, no ha apreciado delito alguno. Con respecto a la UCM, Zarzalejo ha acusado a Gómez de haberse "apropiado" de los fondos de la universidad pública madrileña y de haber llegado, sin formación, a dirigir una cátedra entre varias interrupciones de los tres diputados del PSOE, que se quejaban ante la presidenta de la comisión de "faltas de respeto" y excederse en el tiempo, que incluso han solicitado cancelar la comparecencia ya que Gómez se había acogido a su derecho a no declarar.

A continuación, ha llegado el turno de Vox, donde la diputada Ana Cuartero ha dibujado a Gómez como una "coautora intelectual" de la corrupción del PSOE y ha deslizado que la cátedra, así como los másters que ha dirigido desde el año 2012 son consecuencia de ser la mujer del presidente del Gobierno. "Salvo que los medios de comunicación estén vertiendo un bulo usted no tiene titulación universitaria (...) ¿Además de ser la mujer del presidente del Gobierno qué méritos demostró para ostentar la dirección de una cátedra en la UCM?", indicaba al respecto la diputada de Vox. "´Tengo que entender su silencio como una afirmación", indicaba asegurado que todo ocurrió cuando Gómez y Sánchez comenzaron a "pisar moqueta en La Moncloa".

Una comparecencia preparada "a conciencia"

El PSOE había preparado "a conciencia" la comparecencia y la puesta en escena de Begoña Gómez tanto desde Ferraz como desde el PSOE de Madrid con una sinergia de equipos que minimizaran los ataques a Gómez ante la previsión, explicaban este martes, de la dureza de PP y Vox al respecto, queriendo aprovechar que Sánchez se encuentra en Bakú en la COP29.

Para ello, ha sido acompañada por el líder del PSOE de Madrid, una docena de diputados y su abogado en los escasos veinte metros que separan el ascensor que lleva al parking a la sala de la comisión en la que ha comparecido ante el centenar periodistas que aguardaban a su llegada en los pasillos de la Asamblea. Dentro de la sala, esperaba buena parte del resto de diputados, que arropaban a Gómez ante las preguntas.

Noticia en ampliación.