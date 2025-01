Británicos y estadounidenses salen espantados por la nueva factura fiscal española

La crisis de la vivienda en España ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a anunciar nuevas medidas en las últimas horas, aunque con distintos modelos.

Una de las propuestas del jefe del Ejecutivo para atajar el problema de la vivienda, que en diciembre se convirtió en la principal preocupación para los españoles según el CIS, es la de limitar la compra de casas por parte de extracomunitarios no residentes, incrementando hasta el 100 % el gravamen fiscal que deben pagar cuando adquieran una vivienda en España.

"Solo en 2023, los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron 27.000 casas y pisos. No para vivir en ellos, sino principalmente para especular. Para ganar dinero con ellos. Algo que, en el contexto de la escasez que estamos viviendo, no nos lo podemos permitir", afirmó Sánchez en un foro sobre vivienda celebrado en Madrid.

La noticia sobre esta posible medida ya ha llegado a medios dirigidos principalmente a extranjeros, como es el caso del Majorca Daily Bulletin. Este diario asegura que si esta propuesta se convierte en ley, "será un duro golpe para miles de británicos y estadounidenses que sueñan con tener una casa de vacaciones en España, a pesar de la ley de 90 días que limita el tiempo que pueden pasar en el país".

"Si esta propuesta prospera, significará que sólo habrá una opción. Si estos ciudadanos extranjeros desean residir en España, lo cual no es probable, tendrán que acudir al alquilar, lo que hará subir aún más los precios y las casas seguirán fuera del alcance del ciudadano medio", asegura Richard Pearson para este medio.

La compra de vivienda por parte de extranjeros ya supone el 15% de todas las adquisiciones, según las cifras de 2023 que recoge el Colegio de Registradores de España en sus estadísticas de la propiedad.

Los extranjeros que más viviendas han comprado en España en la última década son nacionales de Reino Unido, con una media de 14,6%, seguidos de los de Francia (8,1%), Alemania (7,8%), Bélgica (6%) y Suecia (5,2%).