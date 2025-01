Estas son las 12 medidas de Sánchez para atajar el problema de la vivienda en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un paquete de 12 medidas para atajar el problema de la vivienda, asunto que ya se erigió en el CIS del pasado mes de diciembre como el más preocupante para los españoles. Entre los anuncios hechos por el jefe del Ejecutivo destaca la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb a la nueva empresa pública de vivienda, la limitación de compra de casas a extranjeros extracomunitarios no residentes o una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia.

A continuación, te detallamos los 12 puntos:

1. Transferencia de viviendas y suelo a la nueva Empresa Pública de Vivienda. La AGE acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata, y otras 17.000 más, progresivamente.

2. La nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las comunidades autónomas.

3. Se blinda la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.

4. Lanzamiento de un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, para construir casas en menos tiempo y con menos costes. Se desarrollará en la provincia de Valencia para contribuir a la reconstrucción tras la DANA.

5. Creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquiler asequible. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.

6. Creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos cinco años.

7. Se propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.

8. También propondrá al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.

9. Condicionaremos las ventajas fiscales de las SOCIMIS a la promoción de vivienda en alquiler asequible.

10. Limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.

11. Endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada. Además, se creará un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.

12. Nuevo Plan de Estatal de Vivienda, para su entrada en vigor en 2026.