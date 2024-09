Bustinduy anuncia una aplicación que permitirá a las personas sordas disfrutar de la radio

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su Ministerio está preparando y presentará próximamente una aplicación que permitirá a las personas sordas disfrutar de la radio.

"Dentro de poco presentaremos una aplicación que permitirá a las personas sordas disfrutar de la radio, un medio que ha acompañado a la humanidad durante más de un siglo, pero que hasta ahora ha dejado fuera a quien no podía oírla", ha remarcado Bustinduy.

Así se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su comparecencia, este jueves, ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, para informar sobre las líneas generales de su departamento.

Este es uno de los anuncios que ha realizado Bustinduy este miércoles, durante su comparecencia, en la que también ha aprovechado para hacer un "llamamiento a todos los grupos políticos" para encontrar un "consenso" en las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia.

Por otro lado, quiere que España sea uno de los primeros países que trasponga la directiva europea sobre tarjetas de discapacidad y estacionamiento; ha dicho que están trabajando para que el nuevo Plan Estatal de Vivienda "pivote" sobre la accesibilidad universal"; y ha avanzado algunos informes o planes que pondrán en materia LGTBI, de violencia de género o de derecho a la cultura.

ELA: una partida específica para ayudas en domicilio

Además, ha manifestado su plena voluntad para "que por fin pueda ver la luz cuanto antes" la ley de ELA, y ha anunciado que en los presupuestos generales del Estado para el año 2025, que están arrancando su fase de negociación, su intención es "incluir una partida específica para poner en marcha un programa de cuidados en domicilio que ofrezca tranquilidad y respiro" a las familias.

En el ámbito jurídico, ha explicado que están trabajando para establecer "una propuesta curricular para la formación de personas facilitadoras procesales", que ayuden a que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender plenamente qué les está diciendo un juez. "Es una figura extraordinariamente importante", ha subrayado Bustinduy.

En cuanto a la atención temprana, ha anunciado que están trabajando en "un catálogo de prestaciones y servicios esenciales, de estándares de calidad de las prestaciones y de esos servicios esenciales y de sistemas de información y de coordinación", con un respaldo financiero de 90 millones de euros.

Juegos Paralímpicos Los Angeles 2028

Por otra parte, el ministro ha hecho un "homenaje" a los atletas paralímpicos que han obtenido 40 medallas "que deberían haber sido 41" (en referencia a la de Elena Congost, sin bronce finalmente al ser descalificada en la maratón T12), y ha anunciado que van a seguir apoyando al Comité Paralímpico Español. Asimismo, ha añadido que es "inaplazable" que la delegación paralímpica española, de cara a Los Ángeles, sea "paritaria".

Entre los hitos conseguidos en la legislatura anterior, Bustinduy ha destacado la modificación del Artículo 49 de la Constitución Española o el aumento en un 468% en los últimos cuatro años de la dotación presupuestaria desde la Administración General del Estado a las políticas públicas en materia de discapacidad, hasta los casi 300 millones de euros.

Durante el debate, la senadora del Partido Popular Cristina Casanueva ha pedido al ministro que "concrete" y ha mostrado su preocupación sobre "cómo van a pagar" después del "acuerdo con los independentistas", la creación de nuevas plazas para las personas con discapacidad en centros de día o residencias. También ha calificado de "sonrojante" que aún no haya visto la luz la ley de ELA y ha pedido una respuesta "ágil".

Por su parte, el senador del PSOE Víctor González ha mostrado su disposición a colaborar con la agenda del ministro; ha puesto en valor la reforma del artículo 49 y ha celebrado la disposición a aprobar la reforma de la ley de discapacidad y de dependencia para acabar con las "esperas eternas" en la valoración de la discapacidad.

Falta de accesibilidad en los trenes

Mientras, desde EH Bildu, la senadora Olaia Duarte ha mostrado su disposición a apoyar "avances" en "todo el Estado español" siempre que se respeten las competencias. Además, ha enumerado "numerosas carencias" y ha apuntado la necesidad de actualizar la Ley de la Dependencia; de reflexionar sobre el copago de las prestaciones y servicios, sobre la desinstitucionalización o la accesibilidad en los trenes.

Por su parte, el senador de Junts Francesc Xavier Ten Costa ha criticado la "infrafinanciación" y ha advertido de que los servicios sociales catalanes y las políticas de discapacidad "están en horas bajas", en "una situación crítica y de colapso". "Esto es discriminatorio", ha lamentado, al tiempo que ha dicho que los problemas de los gastos de la dependencia en Cataluña "se solucionarían" con "la independencia".

Desde el PNV, la senadora Nerea Ahedo ha destacado la importancia de la "transversalidad", ha pedido que "no se confunda igualdad con equidad" y, sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución, ha pedido pasar "de palabras a hechos" solucionando problemas como la falta de accesibilidad en los trenes de Renfe en Euskadi. También le ha preguntado si se ha avanzado en la regulación de la figura del asistente personal.

Incluir la figura del asistente personal

Precisamente, en su turno de réplica, el ministro de Derechos Sociales ha avanzado que uno de los "puntales" de la reforma de la ley de discapacidad y la ley de dependencia, que espera "que pueda ver la luz cuanto antes", es "la inclusión de la figura del asistente personal en el catálogo de servicios", no sólo como una prestación económica. "Eso va a marcar un antes y un después", ha destacado.

Asimismo, ha reconocido "los problemas derivados de la duplicidad de sistemas de valoración" y, en ese sentido, ha explicado que la reforma de la ley de discapacidad y dependencia "avanza en ese sistema de pasarelas y reconocimientos automáticos a partir de determinados umbrales" de forma "que ninguna persona tenga que esperar más de tres meses para poder recibir esa valoración".

En este sentido, ha lamentado que "el sistema de la dependencia habría tenido al menos 600 millones de euros más este año si hubieran dispuesto de presupuestos". "Me voy a dejar la vida en los próximos meses para que haya presupuestos el año que viene. No porque ese sea un objetivo político para mí, no porque me venga bien a mí, sino porque sin presupuestos generales para el año que viene no podremos incrementar la financiación al sistema de la dependencia", ha subrayado.

IMV

Preguntado por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el ministro ha anunciado que están elaborando un estudio sobre el impacto de los diferentes sistemas de rentas mínimas en las personas con discapacidad y que van a plantear que se haga "cognitivamente accesible" todo el proceso para acceder a la prestación.

Sobre la estrategia de desinstitucionalización, ha dicho que se va a ir materializando mediante planes bianuales, el primero de los cuales está en fase muy avanzada y en el que han aportado propuestas 14 CCAA.

Entre otros asuntos planteados por los grupos, el ministro ha tomado nota de la denuncia sobre la falta de accesibilidad de los trenes en Euskadi o de los datáfonos de las entidades bancarias para las personas ciegas.