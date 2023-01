Carlos Herrera no se muerde la lengua al hablar de la alumna que criticó a Ayuso y le augura este futuro

La distinción como "alumna ilustre" de Isabel Díaz Ayuso por parte de la Universidad Complutense generó este martes una ola de protestas en los alrededores de la Facultad de Ciencias de la Información, donde la presidenta madrileña acudió para recibir este reconocimiento. Ayuso fue distinguida junto a otras personalidades del mundo del periodismo como Almudena Ariza o Arturo Pérez-Reverte. Pero no fue por consenso: su mención fue decidida de manera unilateral por el rector de la Complutense sin contar con la valoración del resto del profesorado.

En su mensaje, Ayuso defendió su condición de "orgullosa estudiante de la universidad pública". "Desde el primer día quedé prendada de la selva que suponía para mí una facultad repleta de alumnos. Y, sobre todo, quedé prendada de la cantidad de cosas que se podían hacer aquí", dijo. Entre otras, destacó su labor en la emisora de radio que la UCM tenía y a la que dedicó gran parte de su tiempo.

Pero, minutos antes, la alumna con mejor expediente académico de la última promoción de la Facultad subió al escenario para criticar muy duramente la mención a Ayuso por su casi anecdótica labor en el mundo del periodismo. "Me llamo Eli y la verdad es que yo este premio no lo quiero para absolutamente nada. He sacado un 9,28, creo que la nota más alta. ¿De qué me sirve? No lo sé, no sé quién ha decidido que yo soy aquí la mejor de la promoción, supongo que la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso", empezó diciendo. Además, defendió la protesta de sus compañeros estudiantes que se encontraban a las puertas de la facultad. "Hoy es un día muy triste porque cuando digo Ayuso oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad, y a la Complutense de verdad. Que yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra", dijo.

El discurso de Eli corrió como la pólvora en redes sociales. Un día después, Carlos Herrera no ha dudado en criticar la actitud de la brillante estudiante. "La izquierda del calimocho, la de los niñatos que añoran las checas, que no se sabe de dónde han sacado tanto odio. Allí emergió la futura nueva estrella de Podemos. Se llama Elisa, esta va a ser seguramente algún día reportera de La Sexta porque ha estudiado periodismo. Le dieron la palabra porque es la que mejor nota tiene de su promoción, lo cual te da una idea de cómo es la promoción. Se supone que era la mejor en expresión, una gran futura profesional que no era capaz de hilar un discurso coherente", ha comenzado diciendo el comunicador de COPE.

Después, se ha dirigido directamente a ella: "Te entiendo tanto Elisa, yo tampoco tuve figura paterna, bueno a mí me duró hasta los 10 años, pero entiendo claro, se nota tanto esa ausencia que luego eso nos lleva a hablar como hablamos. Tienes un gran futuro en el periodismo, te espero con los brazos abiertos. Te esperamos en el periodismo porque le vas a dar grandes glorias al futuro de esta noble profesión".