Colau anuncia que ha decidido no ser ministra pese a la "insistencia" de Sumar

La exalcaladesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha anunciado este jueves que ha decidido no ser ministra pese a las insistencias de su espacio político.

"Mi espacio político me ha pedido insistentemente que me plantease ser ministra, pero ya he dicho que no", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha asegurado que lo rechaza por motivos personal y político.

Ha asegurado que se lo ha planteado muy en serio, algo que no había hecho antes, porque el espacio político al que pertenece y con el que se siente "responsable y comprometida" se lo ha pedido, pero tras darle muchas vueltas lo ha rechazado, en sus palabras.

No entra "en el fango" con Podemos

La exacaldesa de Barcelona también ha lamentado en la misma entrevista "la sobreactuación y el ataque personal" hacia ella del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, pero ha rechazado "entrar en el fango" discutiendo con este partido, y sobre su futuro político ha descartado definitivamente la posibilidad de ser ministra.

Colau ha explicado que le disgustó "el ataque personal" contra ella por parte de Pablo Iglesias en unas declaraciones de días anteriores en las que le acusó de autoritarismo.

"Me disgusta el ataque personal, y más con los años que compartimos y sabiendo quién es el adversario", ha lamentado Colau, que ha considerado que "la sobreactuación" de Pablo Iglesias y su "ataque personal" quizás se deba a un intento "por tapar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar".