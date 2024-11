De Sánchez a Santos Cerdán: todos los señalados por Aldama durante su declaración ante el juez

Víctor de Aldama echa gasolina e incendia - la ya de por sí inflamada - política española. El presunto conseguidor de la 'trama Koldo' declaró ayer jueves de manera voluntaria ante el juez que investiga esta causa para desplegar toda una batería de acusaciones contra el Gobierno. Su objetivo, como así indicó después su defensa, es pedir la libertad al considerar que está colaborando con la Justicia. Cabe recordar que el juez Pedraz acordó su ingreso en prisión sin fianza el mes pasado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en el marco del llamado caso hidrocarburos.

Al margen queda todavía la investigación del 'caso Koldo', donde los últimos informes de la Guardia Civil le sitúan en un "rol central" de la trama de adjudicación de la compra de material sanitario. De Aldama, según la UCO, "personifica el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias, la administración estatal -en este caso el Ministerio de Transportes- con las estructuras societarias que operan bajo su control y dirección".

En su declaración, Aldama tuvo de todo y para todos. Acusó a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo de recibir sobres con dinero, al actual ministro Ángel Víctor Torres de pedir una comisión, o a Teresa Ribera de hacer negocios con la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y, por supuesto, también enmarrona a Pedro Sánchez al asegurar que era plenamente consciente de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que planeaba cenar con ella. De hecho, también responsabiliza al presidente del Gobierno de hacerse su famosa foto juntos tras un mitin del PSOE y que publicó recientemente El Mundo: "Quería conocerme. Me dijo 'gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado'".

A continuación, exponemos las principales acusaciones que hizo el conseguidor de la trama ante el juez.

Santos Cerdán, Pedro Sánchez y María Jesús Montero Europa Press via Getty Images

Pedro Sánchez

De Aldama acusó a Pedro Sánchez de estar plenamente informado de la visita que iba a realizar a España la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el 20 de enero de 2020, pese a que tenía prohibido entrar en la Unión Europea. Una vez que se le impidió acceder a territorio Schengen, Aldama aseguro que ambos líderes hablaron por teléfono. Una situación de la que fue él testigo porque, supuestamente, tanto Ábalos como él subieron al avión.

Previamente, Aldama gestionó el alquiler de un chalet en el lujoso barrio madrileño de El Viso para celebrar una cena de Delcy con Sánchez y varios ministros de su gobierno: Ábalos, Marlaska, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Salvador Illa. Un encuentro que, finalmente, no se produjo.

Por último, Aldama también dijo que la foto que se hizo con Sánchez el 3 de febrero de 2019 durante un mitin del PSOE - y que fue publicada hace unas semanas por El Mundo - no fue fortuita, sino que se la pidió el propio presidente del Gobierno. "A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme (...) El presidente me dijo 'gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado'", declaró.

Fernando Grande-Marlaska

El 'conseguidor' de la trama acusó a Fernando Grande-Marlaska de ser consciente también de la visita de Delcy Rodríguez - algo que el ministro del Interior ha negado repetidamente - y de crear una zona de seguridad para que la vicepresidenta venezolana pudiese bajar del avión e ir a la citada terminal hasta que se programase otro vuelo. Marlaska también habría pedido al CNI revisar el chalé de El Viso donde se produciría la cena con Delcy.

José Luis Ábalos

Aldama dijo que conoció al entonces ministro José Luis Ábalos gracias a su hermano, que ejercía como su escolta. Durante la pandemia, le ofreció conseguir mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión, que acabó siendo adjudicataria de contratos de 54 millones de euros. Un negocio presuntamente redondo para todos los implicados en la trama: Aldama asegura que pagó al menos 400.000 euros a Ábalos, 250.000 de ellos por las mascarillas.

Santos Cerdán

Aldama también dijo que hizo llegar 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de una licitación con una constructora. Según su versión, él presenció cómo Koldo García le entregaba el dinero en efectivo en un bar frente a la sede del partido. El propio Cerdán ha señalado que no sólo no recibió ese dinero, sino que ni siquiera ha coincidido con Koldo García.

Ángel Víctor Torres

El empresario también apunta al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al asegurar que reclamó a la trama 50.000 euros a modo de comisión por adjudicarles diferentes contratos públicos durante su etapa como presidente de Canarias. De Aldama, supuestamente, se negó y llegó a decir en una ocasión que no era el Banco de España. Ángel Víctor Torres niega esta acusación.

Jefe de gabinete de María Jesús Montero

Otro supuesto receptor de dinero fue el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno, por el aplazamiento de una deuda fiscal. El exasesor de Ábalos habría pedido tener "un detalle" con él y le abonó, a través de Koldo García, 25.000 euros en un sobre en una cafetería debajo del Ministerio.

Teresa Ribera (y Begoña Gómez)

De Aldama también habló este jueves de un supuesto proyecto para la España vaciada que se trató en alguna reunión a la que asistió la ministra Teresa Ribera con la empresa Wakalua, en la que también ha ubicado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y al directivo de Air Europa, Javier Hidalgo.

Sobre esta última empresa, De Aldama ha reconocido que intervino activamente en su rescate en momentos de mucha tensión y de "conversaciones tensas" con las ministras Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero (Hacienda).

Reyes Maroto

Al margen del caso Koldo, Aldama asegura que pidió al exescolta de Ábalos que organizara una reunión entre el Ministerio de Industria y la trama de presunto fraude de hidrocarburos por la que está en prisión. El objetivo era solicitar la concesión de título de operadora de productos petrolíferos al por mayor a la empresa Villafuel SL.

El encuentro tuvo lugar finalmente en enero de 2021, aunque en la sede del ministerio de Transición Ecológica. En ella habrían participado el director de Gabinete del Ministerio de Industria --entonces dirigido por Reyes Maroto-- y el presunto director de la trama de estafa en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas.