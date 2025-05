El PP madrileño asegura que "siempre invitan" a sus afiliados a actos como el Dos de Mayo: "Y seguiremos haciéndolo"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este viernes que "siempre invitan" a militantes a actos importantes que se celebran en la región, como el Dos de Mayo, y lo "seguirán haciendo", tras las críticas de la izquierda por la invitación a afiliados a este acto institucional.

"Desde el Partido Popular de Madrid siempre hemos invitado a afiliados y a madrileños a participar de los actos importantes en Madrid. Lo hacemos cada año con el Dos de Mayo, en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, en el que también invitamos afiliados del conjunto de Madrid a que salgan a la calle", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid en declaraciones a los periodistas desde la Puerta de Sol.

Así, ha expresado que en el PP se seguirán "sintiendo orgullosos" de invitar a sus afiliados a actividades y eventos que tienen lugar en la región. "Lo que no hacemos, por mucho que lo digan medios del servicio de Gobierno de Madrid, es convocar a afiliados a abuchear actos de otro partido", ha criticado.

Serrano ha defendido que el PP no convoca a militantes "a tratar de boicotear actos del señor Óscar López o del presidente del Gobierno" porque no es "su estilo".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado por su parte que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido convertir el 2 de mayo "en un mitin del PP". Durante una entrevista en RTVE, el dirigente socialista ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dedicado a mandar correos a las agrupaciones del PP para pedir que militantes vayan a Sol.

"A mí me da mucha pena que la señora Ayuso no tenga ni un mínimo institucional, que no entienda que es la presidenta de todos los madrileños y que dedique recursos y actos institucionales como este (del Dos de Mayo) a hacer mítines contra el PSOE contra el presidente del Gobierno", ha resaltado.

La estrategia del PP ha surtido efecto: a lo largo del todo el acto no han dejado de sucederse cánticos a favor de Ayuso en un desapacible jornada por la lluvia. Algo no baladí, puesto que era la primera vez que el evento institucional salía a la calle por decisión de la presidenta para contrarrestar el "boicot" de la oposición y la ausencia del Ejército.