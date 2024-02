Dimite Jorge Fabra, máximo responsable de la gestión de los fondos europeos en el Ministerio de Hacienda

Europa Press via Getty Images

La voz más autorizada en el Ministerio de Hacienda respecto a la gestión de los fondos europeos, Jorge Fabra, ha dimitido en la tarde de este martes. Actualmente era el director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El licenciado en Economía de 75 años ha sido cesado "a petición propia" por el Consejo de Ministros. Pese a su súbita dimisión, desde el ministerio afirman que "seguirá trabajando" en el departamento, al tiempo que han anunciado que José Ángel Alonso Jiménez, Subdirector General de Sistemas de Información de Fondos Europeos hasta ahora, será su sucesor.

Jorge Fabra llegó al cargo en octubre del año 2022 sucediendo a su vez a Rocío Pontela, quien también dimitió debido a diferencias con el Ejecutivo en cuanto a la gestión de los fondos comunitarios.

Durante su periplo al frente de la administración, Fabra ha tenido que lidiar con situaciones complicadas en la gestión de estos recursos, que en diferentes ocasiones se han saldado con dificultades serias para satisfacer los objetivos acordados con Bruselas, como ocurre actualmente.

Por todo ello, se trata de una baja muy sensible en el seno del Gobierno de coalición, que espera encontrar en Alonso a su nuevo hombre de confianza para poder sacar adelante los distintos compromisos a los que se enfrentará el país en los próximos meses.

Cuarto pago de los fondos europeos en juego para España

Esta dimisión tiene lugar mientras la Comisión Europea estudia si concede o no el cuarto pago de los fondos a España, debido a que por el momento, el Gobierno no ha cumplido con el compromiso acordado con Bruselas. Se trata del subsidio por desempleo, que fue aprobado por decreto pero sin contar con la validación del Congreso de los Diputados tras el 'no' de Podemos.

Para solucionar esta delicada situación, Alonso tendrá que ponerse manos a la obra lo antes posible e intentar conseguir que la Comisión Europa dé luz verde al desbloqueo -desde finales de diciembre- de estos fondos, que ascienden a 10.000 millones de euros. En caso de que la Comisión Europa falle en contra, España podría perder hasta 700 de esos millones prometidos.

Trabajo rectifica y estudia ampliar el subsidio de desempleo a los mayores de 52 años La propuesta fue derogada con el voto en rojo de Podemos asegurando que había "un recorte" en la cuantía

José Ángel Alonso Jiménez es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Zaragaoza, licenciado en Derecho por la UNED y MBA por IESE Business School, además de pertenecer al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

Hasta el momento ha sido asesor del gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, asesor del gabinete de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, jefe del gabinete técnico de la subsecretaria de Inclusión, Seguridad y Migraciones y vicesecretario general técnico en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta su nombramiento en 2021 como Subdirector General de Sistemas de Información de Fondos Europeos