DKV confirma el plantón a Muface y deja a Asisa como última bala del Gobierno

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado este jueves. La aseguradora DKV, del grupo alemán Munich RE, ha confirmado que sigue la misma senda emprendida por SegurCaixa Adeslas y no presentará oferta a la nueva licitación de la cobertura sanitaria de Muface, la mutua de funcionarios.

De esta forma, tras quedar patente que también habrá plantón por parte de DKV, el futuro de Muface, y de la sanidad de millón y medio de funcionarios, queda en manos ahora de lo que decida la tercera y última aseguradora que no ha oficializado de momento un 'no' a la nueva oferta lanzada desde el Ministerio de Función Pública, que recoge una subida histórica de la prima por asegurado, hasta el 33,5%. Pero una propuesta insuficiente respecto a la brecha económica que denunciaron padecer las aseguradoras durante los últimos años, superiores al 45%.

La confirmación de la caída de DKV ha sido anunciada mediante un comunicado. "Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", ha trasladado la aseguradora.

Asisa, en el punto de mira, mientras el tiempo corre hasta el próximo miércoles

Si bien existen muchas dudas tanto de que Asisa vaya a quedarse sola presentando oferta a la licitación de Muface como de que fuese capaz de asumir la cobertura en solitario -la mayor parte de la asistencia la asumía Adeslas-, la realidad es que en estos momentos representa la última bala en la recámara del ministro Óscar López.

Asisa tiene hasta el próximo miércoles 15 de enero para decantarse por una opción u otra. La primera, no exenta de incertidumbre, supondría presentarse a la última licitación, para el período 2025-2027. Pero en su mano está también seguir con el guion de sus dos empresas homólogas y certificar no solo el 'no' a Muface. Con mucha probabilidad se certificaría la defunción de este modelo asistencial para funcionarios que data de finales de la década de los 70.

Con todo continuaría la puerta abierta a que el Gobierno lanzase una tercera licitación, pero sabiendo cuáles son los márgenes económicos que serían atractivos para las compañías aseguradoras y que, a todas luces, resultarían muy difíciles de asumir por las arcas públicas cuando ya se han puesto mil millones más sobre la mesa.