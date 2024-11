El Bono de Alquiler no llega ni al 1% de los jóvenes, según el Consejo de la Juventud

Fue el gran anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras las manifestaciones masivas por el precio de la vivienda, y hoy la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Andrea González, ha denunciado que no ha llegado ni al 1% de los jóvenes. El Bono de Alquiler Joven se ha visto afectado, dice el CJE, por problemas en su tramitación en las CCAA.

González Henry ha apuntado a problemas en la transparencia del porcentaje de personas jóvenes que han recibido la ayuda y su reparto, así como en la claridad de los procesos y ha incidido en que las personas que han accedido a estos bonos suele ser "la gente llega primero a la convocatoria que no suele ser la que primero lo necesita".

Durante la presentación de los datos del segundo semestre de 2023 del Observatorio de Emancipación que ha tenido lugar este martes en la sede del Consejo Económico y Social en Valladolid, la presidenta del CJE ha insistido en respuestas a los periodistas en que "el Bono Alquiler Joven ha llegado a menos de un 1% de toda la juventud española y ha tenido muchos problemas en su tramitación en las diferentes autonomías".

"Nos alegramos de que exista un bono o una ayuda específica para la juventud, pero creemos que no es suficiente, que no está dotada de suficiente financiación y que no resuelve el problema estructural que tienen las personas jóvenes", ha lamentado González Henry.

A su juicio, es necesaria una bajada de los precios de los alquileres y una subida de los salarios y este bono "no produce ninguna de las dos cosas, aunque en alguna situación pueda ayudar a los jóvenes", así como ha apuntado que esta subvención no está actualizada a los precios actuales del alquiler, por ello, trabajan con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para reformarla.

Respecto a las zonas tensionadas en materia de vivienda, la presidenta del CJE también ha reconocido que hay "una situación conflictiva" por el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y ha pedido un pacto a todos los niveles (local, autonómico y nacional) para que las administraciones se pongan de acuerdo en atajar el problema de la vivienda.

"Este sería un poco el problema en el que nos encontramos: que no se están declarando zonas tensionadas, también porque no hay una negociación entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno", ha asegurado, por lo que ha reiterado su propuesta de llegar a un pacto "estable en el tiempo" que solucione el problema de la vivienda entre los jóvenes.