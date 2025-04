Lara Hernández y Carlos Martín (Sumar): "Hay que normalizar el debate y la discusión en el seno de un espacio político"

Casi un año después de que Yolanda Díaz abandonara sus responsabilidades como coordinadora de Movimiento Sumar, la formación 'magenta' eligió el pasado 29 de marzo durante su asamblea celebrada en el Teatro Alcázar a Lara Hernández (Madrid, 1986) y a Carlos Martín (Madrid, 1968) como nuevos líderes del partido. Una bicefalia que pretende ser el punto de inicio para remontar en las encuestas (el último barómetro de 40dB para El País indica que han perdido más de la mitad de sus votos con respecto a las últimas generales) y para recoser las relaciones con las otras formaciones que integran el espacio. También con Podemos, que abandonó abruptamente el grupo parlamentario en diciembre de 2023 y cuya estrategia ahora parece ser el ataque frontal a Sumar y al Gobierno. "No es una utopía (un posible acuerdo con Podemos). Nosotros no renunciamos a nada. Toda nuestra vocación es trabajar para conseguir que ni Feijóo ni Abascal estén al frente del Gobierno", señala Lara en una entrevista para El HuffPost.

En la misma conversación, los dos coordinadores generales defienden que estamos en "tiempos de confluencias y de diálogo" y piden, a su vez, normalizar "el debate y las discusiones" en el seno de cualquier partido. "Vamos a buscar un encaje entre todos, como hemos venido haciendo hasta ahora", apunta Carlos.

En todo caso, ambos piden "un ejercicio de responsabilidad" al conjunto de las fuerzas políticas de izquierda porque, en las generales del año 2027, no sólo estará en juego la revalidación del gobierno progresista. "También las grandes transformaciones que en España todavía están pendientes", aseguran.

- Para esta nueva etapa, Sumar ha planteado una bicefalia en su liderazgo. No quiero ser agorero, pero la última planteada a nivel nacional fue la de Ciudadanos con Patricia Guasp y Adrián Vázquez. ¿Qué elementos positivos presenta este nuevo diseño para la cúpula de Sumar?

Lara: Esta doble coordinación responde a un modelo de organización política que se ha actualizado y se adapta al siglo XXI. En Europa es habitual esta fórmula en muchas formaciones y aquí en España, sin ir más lejos, también tenemos el ejemplo de los comunes. Pero, más allá de las caras, hemos intentado representar la voluntad política que ha emanado de un debate colectivo muy amplio. No se trata de que el movimiento Sumar se haya convertido en un partido más, sino que hemos querido refrendar un proyecto político a largo plazo que sirve para responder a las cuestiones más urgentes y más importantes que estamos viviendo en España y en el mundo.

Carlos: Además, tener dos co-coordinadores - esta palabra tan cacofónica - pone delante el proyecto frente a los personalismos. Y esto es algo muy bueno.

- Pero, ¿cuál es el papel orgánico que se le deja ahora a Yolanda Díaz?

Lara: Yolanda Díaz tiene el rol de coordinadora institucional y acción de Gobierno. Y, por otro lado, es la mejor ministra de Trabajo y Economía social que ha tenido la democracia española.

- ¿Para ambos fue fácil dar este paso? ¿Qué os ha motivado presentaros para liderar Movimiento Sumar?

Carlos: Yo todavía no me he recuperado del vértigo, la verdad. Pero uno de los motivos para aceptar el reto, aparte de la confianza depositada por toda la gente de Sumar, es que Lara esté como co-coordinadora.

Lara: Yo vengo de la sociedad civil. Soy profesora de filosofía en un instituto público de la Comunidad de Madrid, pero también llevo en política desde los 19 años. Y la verdad que estar al frente de esto de la mano de Carlos y de tantos compañeros es un privilegio. Sin olvidar que este es un proyecto colectivo y horizontal.

Lara Hernández y Carlos Martín, coordinadores generales de Movimiento Sumar SERGI GONZÁLEZ

- ¿Cuándo se va a conocer las personas que compondrán la nueva Ejecutiva del partido? ¿Habrá representantes de otras formaciones, como Más Madrid, Compromís o los comunes?

Lara: Próximamente tendremos ese órgano conformado. Y la respuesta a su segunda pregunta es muy clara: ellos ya forman parte del órgano de la dirección política. Es que Sumar no es un partido al uso, no estamos en tiempos de un partido único. Estamos en tiempos de acuerdos, de confluencias, de diálogo, de convivencia, de pluralidad y de diversidad. Y esa es la fuente para que un movimiento político y democrático como el nuestro conecte con la sociedad civil del siglo XXI.

- ¿Pero cómo están las relaciones con los otros partidos bajo el paraguas de Sumar? Emilio Delgado, de Más Madrid, dijo hace unos días: 'Mas Madrid debería ir a las elecciones generales con proyecto propio'. ¿Cómo se toman ustedes estas palabras? ¿Van a tener que recoser mucho estos próximos meses?

Lara: Hay que normalizar el debate y la discusión democrática en el seno de cualquier espacio. Somos siete partidos de distinta índole y trayectoria, pero trabajamos juntos como espacio político. Yo, personalmente, puedo decirle que hablo casi a diario con equipos y dirigentes de estas distintas organizaciones y tenemos una relación magnífica y excepcional.

Carlos: La coincidencia en el programa es prácticamente completa con esas fuerzas del espacio. Por ejemplo, nos acabamos de reunir con los compañeros de IU y ha habido una coincidencia plena en la parte programática e ideológica. Vamos a buscar un encaje entre todos y todas, como lo hemos venido haciendo hasta ahora.

- Quedan dos años para las próximas generales pero, hace unos días, un diario publicó que Sumar sólo se presentaría en dicha convocatoria en algunas provincias. Información que fue desmentida rápidamente por Yolanda Díaz. ¿Se puede afirmar con rotundidad que Sumar se presentará a las generales de 2027 y que lo hará en todas o en la mayoría de las circunscripciones?

Lara: Nosotros tenemos un proyecto de país. Lo hemos defendido siempre y lo vamos a seguir haciendo. Queda todavía mucho tiempo para 2027 y para ver cómo se configuran esos escenarios electorales, pero sí puedo decirle que este es el tiempo de la confluencia y del diálogo. La política va de alcanzar acuerdos y de negociar. Y estoy convencida de que vamos a trabajar con los compañeros de Compromís para expulsar a Mazón del País Valenciá y con las compañeras de Más Madrid para desahuciar a Ayuso de la Comunidad de Madrid. Y lo mismo puedo decir de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Asturias... Estamos trabajando con todas esas fuerzas políticas para lograr algo fundamental: transformar el país y cambiar la vida de la gente a mejor.

- La próxima cita electoral será, salvo sorpresa, en Castilla y León. ¿Habrá una papeleta de Sumar en dichos comicios?

Lara: Estamos hablando ya con los compañeros de Izquierda Unida, porque entendemos que ha llegado el momento de seguir apostando por transformar en candidaturas electorales un proyecto político que tiene una vocación ganadora.

Lara Hernández y Carlos Martín, coordinadores generales de Movimiento Sumar SERGI GONZÁLEZ

- Permítanme que les pregunte sobre Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos, en estos últimos días, ha dicho: “Sumar acabará desintegrándose y algunos de sus miembros recalarán en Podemos”, “Yolanda Díaz se enamoró de la fama”, “Vive en una nube de narcisismo”, Sumar es una fórmula perdedora”, “Representan a la izquierda cómoda”… Ante esto, Mónica García dijo que está un poco “harta” de recibir lecciones de Iglesias y de Irene Montero. ¿Ustedes están hartos también?

Lara: A mí me sorprende que se le diga al principal partido de la oposición en Madrid, como es Más Madrid, que va a acabar integrándose en el PSOE. Me resulta muy curioso, la verdad.

Carlos: Nosotros no queremos entrar en este ruido. Y creo que los ciudadanos tampoco quieren, porque están más preocupados por cosas como la guerra arancelaria, la vivienda o las pensiones... Y es ahí donde queremos estar nosotros.

- Esta semana también hemos visto a Iglesias tirando el micrófono de Vito Quiles. Carlos, usted que está en el Congreso, ¿también le vamos a ver ahora lanzando micros?

Carlos: (ríe) Yo soy poco deportista y se me da muy mal el lanzamiento de jabalina. Pero en el Congreso nos dedicamos a hacer cosas muy serias porque cambiamos las condiciones de vida de empresas y de personas. La preocupación la tenemos en los problemas de los ciudadanos y ciudadanas.

- Lo pregunto directamente: ¿es una utopía pensar en una alianza electoral de Sumar y Podemos para 2027?

Lara: No es una utopía. Nosotros no renunciamos a nada. Toda nuestra vocación es trabajar para conseguir que ni Santiago Abascal sea vicepresidente de España ni Alberto Núñez Feijóo, presidente del Gobierno. Es importante que entendamos que las elecciones de 2027 van más allá de ganar una convocatoria electoral. También consiste en ver si vamos a ser capaces de abrir o cerrar las grandes transformaciones que España tiene pendientes: los retos económicos, el modelo de Estado, la España feminista que queremos, la transición energética que necesitamos... Todo eso merece un ejercicio de responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas.

- ¿Y se va a abrir pronto ese diálogo con Podemos, que ahora parece roto? ¿Es un objetivo prioritario para ustedes?

Lara: Nuestro objetivo es seguir desarrollando lo que ya estamos haciendo. No nos gusta el ruido. Somos personas serias y nuestra intención es seguir implementando políticas que mejoren la vida de la gente. Por ejemplo, en el tema de la vivienda. Quiero recordar que el ministerio de Pablo Bustinduy, sin tener competencias estrictas en dicha materia, está librando una batalla de gran calado contra los rentistas.

El de la vivienda es un problema nodal, en el que se ve claramente la desigualdad que existe en España: unos pocos ricos que han decidido invertir sus ahorros en un bien esencial como es la vivienda, para lucrarse a costa de una gran mayoría de personas vulnerables que ven cómo el 'derecho a techo' es casi una utopía.

- Un estadística publicada hace sólo unos días señala que España es el segundo país de la eurozona donde más sube el precio de la vivienda. ¿Qué se está haciendo mal?

Carlos: Sabemos que los compañeros del PSOE arrastran mucho los pies en este ámbito, pero ya hemos conseguido por ejemplo que no lo llamen 'un bien de inversión' o que hayan creado una empresa pública de vivienda. Pero esto no deja de ser un problema de voluntad política. Cuando el Estado se remanga, consigue grandes avances. Por ejemplo, cuando se universalizó la sanidad o la educación. Ahora, nos queda universalizar la vivienda. Nos está costando convencer a los compañeros del PSOE, pero yo creo que poco a poco lo vamos a lograr porque de ello depende que el Gobierno progresista sea revalidado en las siguientes elecciones.

Lara: Y hay que intervenir el mercado de la vivienda. Es absolutamente fundamental entender que medidas como topar los precio del alquiler o prohibir la compraventa con fines especulativos han ayudado a bajar los precios. No entendemos cómo el PSOE en Cataluña implementa una ley que regulará los alquileres de temporada y aquí, en el ámbito del Estado, la tiene guardada en el cajón. Lo que queremos es que se retuerza al PP en las CC.AA. donde gobierna para que aplique la ley de vivienda y que se condicionen los fondos estatales a la aplicación de la legislación vigente.

Lara Hernández y Carlos Martín, coordinadores generales de Movimiento Sumar SERGI GONZÁLEZ

- ¿Qué pasará con la reducción de la jornada laboral? ¿Cómo van sus negociaciones con Junts para que esta medida pueda ser aprobada en el Congreso?

Lara: Nosotros somos siempre muy discretos, porque entendemos que la discreción es un valor que garantiza el éxito en las negociaciones. Pero sí puedo decirle que nosotros hemos venido a alcanzar acuerdos. De eso va la política y estamos trabajando para ello. Y somos muy optimistas con respecto al éxito de estas políticas.

- ¿Trabajando es negociando con Junts?

Lara: Por supuesto, nosotros negociamos con todo el mundo. El objetivo último es mejorar la vida de la gente y vamos a negociar con Junts, con el PNV y con todos los actores, excepto con Vox.

Carlos: Es que constantemente estamos llegando a acuerdos con Junts. Quizá no se note, pero acabamos de acordar con ellos la ley de economía social, que es competencia del ministerio de Trabajo. Y hemos hecho una cosa muy difícil en el parlamento, que es aprobar un paquete fiscal que implica un aumento de los impuestos. Por eso digo que sacar los presupuestos en este Parlamento es una cosa factible. Si hemos conseguido ponernos de acuerdo en un paquete fiscal que aumentaba el nivel de contribución fiscal, un presupuesto que en realidad significa asignar recursos a política de gasto va a ser algo mucho más fácil.

- ¿Gobernar en coalición conlleva cabalgar sobre contradicciones? Ustedes han tenido que ceder en algunos de sus planteamientos desde que alcanzaron el poder. Este mismo martes, por ejemplo, con la transferencia de 2.000 millones a Defensa aprobada en el Consejo de Ministros. ¿Creen que el rearme es un debate ya perdido para Sumar, visto que para Sánchez es un objetivo prioritario?

Lara: Hemos presentado observaciones al respecto en el marco de ese último consejo de Ministros, pero no es la primera vez. Hasta en doce ocasiones diferentes lo hemos hecho. Hay que entender que el asunto de la defensa es un debate muy complejo y nosotros apostamos por modelos civilizatorios. Lo primero es saber qué Europa queremos. Porque no se trata de gastar más. Europa tiene tres veces más presupuesto destinado al gasto militar que Rusia, por ejemplo. Así que lo importante es hacer un gasto eficiente, coordinado y saber hacia dónde se dirige. Y tampoco se nos puede olvidar que tenemos que reivindicar la voz de Europa en la defensa de la paz y los derechos humanos. Esos son los pilares sobre los que se construyó la UE y hay que jugar la partida en estos términos.

Lara Hernández, co-coordinadora de Movimiento Sumar SERGI GONZÁLEZ

- El PSOE dice que este aumento del gasto en defensa no implicará una reducción en la inversión del Estado del bienestar. ¿Ustedes se lo creen?

Lara: Esto no es una cuestión de fe. Es una cuestión de voluntad política y se va a cumplir lo firmado: bajo ninguna circunstancia la inversión en el Estado del bienestar y la defensa de los servicios públicos debe estar condicionada por ese aumento del gasto militar.

Carlos: Vamos a estar muy vigilantes, y por eso yo insisto de nuevo en la necesidad de tener unos presupuestos, porque ya hay dificultades para acomodar estos gastos militares en un presupuesto que está prorrogado y que, cada vez, tiene más atricción. Necesitamos un presupuesto que ponga luz y taquígrafos sobre a qué cosas queremos destinar unos recursos públicos que no son ilimitados. Y en esas cuentas es donde tenemos que hacer una asignación eficiente para que el gasto social siga avanzando.

- Dos cuestiones más que generan fricción entre PSOE y Sumar. La iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de las personas extranjeras que residen en España continúa estancada en el Congreso un año después de que se apoyara su consideración en la Cámara Baja. Parece que el PSOE la está frenando. ¿Va a salir adelante pronto?

Lara: El PSOE la tiene paralizada en la mesa del Congreso, es cierto. Y es importante recordar que hay más de 500.000 personas en toda España que viven en una situación de irregularidad, que a su vez posibilita que sufran explotación laboral y una situación de discriminación. Lo que exigimos desde Sumar es que se cumpla con los derechos humanos, que no son de izquierdas. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestro país.

Carlos Martín, co-coordinador de Movimiento Sumar SERGI GONZÁLEZ

- Otro punto de conflicto con el PSOE es el Sáhara. Hace poco, el Congreso tomó en consideración su propuesta para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus hijos. Con el voto en contra de los socialistas, por cierto. ¿Entienden ustedes la relación diplomática actual de España con Marruecos?

Carlos: Nosotros nos sentimos muy unidos al destino del pueblo saharahui, porque es un pueblo hermano. Queremos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y que allí se celebre un proceso de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su destino. Estamos contentos de que el Parlamento haya aprobado en trámite el reconocimiento de un derecho básico porque es una manera de demostrar ese hermanamiento que tenemos con el pueblo saharahui y esa responsabilidad con su futuro.

