El demoledor editorial del The New York Times sobre Biden: "Se pone en ridículo"

"Un hombre en decadencia". El Consejo Editorial del periódico estadounidense The New York Times, publicado este lunes, no deja lugar a dudas: Biden tiene que apartarse. Según el grupo de periodistas, el presidente de Estados Unidos "ha puesto al país en un riesgo significativo al seguir insistiendo en que él es el mejor demócrata para derrotar a Trump".

Para el Consejo Editorial, el Partido Demócrata tendría que "escuchar al grupo más grande de votantes que ha expresado sus preocupaciones en las encuestas" durante los últimos meses. Que Biden diga que quizás necesite evitar eventos públicos después de las 20.00 horas les parece incompatible con echarse a la espalda "dos de los trabajos más difíciles y absorbentes del mundo: servir como presidente y postularse a la reelección".

Los demócratas "necesitan un candidato que puede hacerle frente a Trump". "Necesitan un candidato que pueda presentar a los estadounidenses una alternativa convincente a la sombría visión que Trump tiene" para el país, escribe el Consejo.

Los expertos del The New York Times apuntan de manera directa a los responsables del Partido Demócrata. Creen que la actual "campaña de susurros" a la espera de que sea Biden quien tome la decisión de retirarse "no es suficiente". "Cuanto más tiempo mantenga la nominación, más difícil será reemplazarlo", manifiestan.

A lo largo de un extenso artículo, el Consejo Editorial insiste en la necesidad de, cuanto antes, sustituir a Biden por otro candidato que pueda hacer frente a un Trump que tampoco está en plenas facultades. Los líderes demócratas "deben decirle [a Biden] que se está poniendo en ridículo".