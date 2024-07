El fundador de Amazon da la clave para lograr el éxito

Patrick McMullan via Getty Image

Jeff Bezos es una de las personas más exitosas del mundo. El norteamericano aparece siempre en los rankings de las personas más ricas del mundo tras desarrollar una brillante carrera al frente de Amazon, aunque primero empezó como programador informático y después como analista financiero.

En concreto, Bezos fue al principio empleado de una compañía de fibra óptica y posteriormente entró en un hedge fund de Wall Street, hasta que en 1994 decidió independizarse fundando una librería en Internet llamada Cadabra.com. Este primer proyecto tuvo su sede en el garaje de una casa que Bezos alquiló junto a su esposa Mackenzie Scott cerca de Seattle, donde instalaron tres servidores. Durante dos años, ambos trabajaron empaquetando y llevando a la oficina de correos los envíos. Tiempo después, decidió cambiar el nombre de la empresa por el de Amazon y el resto ya es historia.

Pero, ¿se puede perseguir el éxito o el éxito te busca a ti? Hay muchas cosas que la gente intenta tener cuando busca adoptar una mentalidad empresarial, pero según el fundador de Amazon, no se trata de lo que haces, sino de cómo te sientes.

Por eso, Bezos explicó en 2018 la clave para tener éxito en los negocios. Ahora bien, puede que no te guste su consejo, porque te provocará una pequeña crisis sobre si estás destinado a hacerte rico o no. El resumen de lo que dijo es muy sencillos: "Tú no eliges tus pasiones, tus pasiones te eligen a ti".

¿Qué quiere decir Bezos con ello? Cuando una persona siente pasión por algo, significa que hará sacrificios por ello, se esforzará y tendrá el impulso para hacerlo funcionar cueste lo que cueste. Por eso, encontrar tu pasión es el mejor consejo que te podría dar una persona exitosa.

En el Foro sobre Liderazgo del Centro Presidencial George W. Bush en 2018, Bezos dijo: "Puedes tener un trabajo, o puedes tener una carrera, o puedes tener una vocación. Y si de alguna manera puedes descubrir cómo tener una vocación, habrás ganado el premio gordo, porque ese es el gran problema".

El mensaje que entonces Bezos quiso transmitir aquel día es muy sencillo: puedes continuar trabajando en un trabajo que odias o puedes pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida e ir a por ello.