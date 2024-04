El Gobierno planea ligar parte del presupuesto de Vivienda a la declaración de zonas tensionadas

El Gobierno prepara una nueva medida que estaría dirigida a lograr un efecto de presión ante la declarada intención de no aplicar o torpedear la Ley Estatal de Vivienda en aquellas comunidades autónomas con ejecutivo del Partido Popular. Según avanza la Cadena SER, se trata de una reserva presupuestaria en Vivienda, en forma de ayudas, con la meta de incentivar la declaración de zonas de mercado tensionado en lo referente al precio del alquiler.

Se trata de una premisa básica, según ha trasladado el Ejecutivo al citado medio: "Si no hay tensión, no hay financiación". Es decir, si las comunidades consideran que no tienen ese problema y no recurren a esa declaración de zonas tensionadas, por tanto no podrán acceder a esos fondos, que serán adicionales y específicos.

Concretamente, se pone el foco como vía en el artículo 18.5 de la normativa estatal. El mismo que abre la puerta a que el Ministerio de Vivienda desarrolle "un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado" con líneas de actuación tanto políticas como económicas.

Solo las CCAA que realicen la declaración podrán optar a fondos adicionales

En este sentido, dicha punto de la ley establece la posibilidad del diseño y adopción de medidas de financiación, pero también la puesta en marcha de ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente. Estas últimas serían la que formarían parte de esta estrategia de incentivos.