El independentismo trata de recobrar fuerza entre dudas en la primera Diada con gobierno del PSC en 14 años 

Con una escena no vista desde hace 14 años, los que hacía que no gobernaba una fuerza no independentista. Con la recién estrenada legislatura del socialista Salvador Illa se han echado a las calles miles de personas reclamando la independencia de Cataluña por la 'Diada', en un momento crítico para el movimiento separatista.

Como cada 11 de septiembre, las entidades independentistas han llamado a sus fieles a recorrer las principales vías de Barcelona y otras grandes localizaciones... con una fuerza lejana a la de años atrás. Esto mismo se evidenció en las recientes elecciones que dieron paso al gobierno de Salvador Illa y retiraron la mayoría al bloque independentista/separatista.

La principal reivindicación es la convocada por la ANC, bajo el lema 'Volvemos a las calles, que recorre los principales rincones de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Tortosa (Tarragona) desde las 16:00.

A esta cadena de movilizaciones y en aras de evidenciar cierta unidad, a la ANC se han sumado Òmnium, la Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República, Intersindical, Ciemen y los CDR Cataluña.

Las siete entidades de la mano en una convocatoria simbólica en cinco ciudades para representar lo que definen como "las consecuencias del expolio fiscal" en cinco claves.

La manifestación de Barcelona reivindica la vivienda; la de Tarragona, las infraestructuras y Rodalies; la de Girona, la sanidad; la de Lleida, la agricultura, y la de Tortosa, el agua y el "desequilibrio territorial". En todas ellas, marchas no demasiado extensas bajo constantes proclamas por la independencia pero sin la sensación de masa de tiempo atrás.