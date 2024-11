El jefe de gabinete de Montero se querellará contra Aldama por vincularle con sobornos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que su jefe de gabinete, Carlos Moreno, se va a querellar contra Víctor de Aldama por haber declarado en la Audiencia Nacional que le dio 25.000 euros para que le aplazaran una deuda fiscal.

Montero ha dicho en declaraciones a TVE que Moreno se querellará por el derecho a su honor y su imagen.

"Esta persona que está a la desesperada ha mentido y muy gravemente y esto no puede quedar así", ha añadido la también ministra de Hacienda.

A juicio de Montero, la declaración a petición propia de De Aldama en el caso Koldo, que le valió salir de la cárcel, ya que estaba en prisión provisional por otro caso, un fraude en hidrocarburos, fue "absolutamente falsa".

La vicepresidenta se ha mostrado convencida de que es imposible que De Aldama aporte ninguna prueba.

"Ya le digo yo que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada", ha zanjado Montero.También ha aseverado que ella no conoce a De Aldama y no le ha visto en su vida.

La vicepresidenta ha apuntado que en su declaración judicial el empresario investigado ejerció de "El Pequeño Nicolás", y esa es "la expresión más clara del ridículo" que hizo.

Sobre el amago de moción de censura que anunció el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con una invitación a otros grupos parlamentarios a abrir una nueva era, sin mencionarla, Montero ha opinado que no tiene futuro.

Según la también vicesecretaria general del PSOE, "Feijóo solo puede aliarse con la ultraderecha y no tiene los votos suficientes para que eso prospere", en referencia a una moción de censura.