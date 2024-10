El novio de Ayuso me quiere callar; por Alán Barroso

El novio de Ayuso me ha mandado un requerimiento para que borre un vídeo en el que hablo de él o tomará acciones legales. ¡Vaya con los defensores de la libertad de expresión!

Hablo de Alberto González Amador, el tipo que se llevó una comisión de dos millones de euros por vender mascarillas en plena pandemia y que como no tenía suficiente decidió defraudar 350.000 euros. Espero que no me denuncie por esto, porque literalmente lo ha reconocido él. De hecho, ha aceptado ocho meses de carcel y una multa de casi medio millón de euros.

Bueno, ¿pero qué es lo que he dicho que tanto le ha molestado? Pues leer titulares como este: “La Xunta de Feijóo compró parte de las mascarillas por las que la pareja de Ayuso cobró 2 millones en comisiones” ¿En serio me van a demandar por leer noticias?

Es la hipocresía de siempre. Ayuso va de defensora de la libertad de expresión mientras por detrás intentan callar a quienes les critiquen. ¿Os acordáis cuando su jefe de gabinete amenazó a una periodista diciendo "os vamos a triturar"? Pues eso.

Al final, conseguirán lo contrario. Cuanto más intenten censurarnos, más hablaremos de sus chanchullos. Y yo seguiré haciendo vídeos, porque aquí no hay mentiras, solo información publicada.